Глава государства поздравил вновь избранного Президента Вьетнама

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму То Ламу по случаю его избрания Президентом Социалистической Республики Вьетнам, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства пожелал успехов своему коллеге во всех его будущих начинаниях, а дружественному народу Вьетнама — счастья и благополучия.

— Убежден, что в период Вашего пребывания на этом посту Ваша прекрасная страна продолжит неуклонное движение по пути построения еще более процветающего, гармоничного и устойчивого общества. Казахстан и Вьетнам связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я готов совместно с Вами использовать новые возможности во имя развития нашего многогранного взаимодействия в интересах наших стран, — говорится в телеграмме.

22 мая Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам утвердило на пост президента Вьетнама генерала То Лама. О его биографии и карьере — в материале корреспондента агентства Kazinform.