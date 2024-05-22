Во Вьетнаме избрали нового президента

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама в среду избрало члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама новым президентом страны. Об этом сообщает агентство VNA, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Резолюцию об избрании То Лама президентом Вьетнама поддержали 472 из 473 присутствующих на заседании депутатов Национального собрания.

Кандидатуру политика на пост президента страны одобрил ЦК Компартии Вьетнама на очередном пленуме, который прошел 16–18 мая в Ханое.

21 мая Национальное собрание освободило генерала То Лама от должности министра общественной безопасности для избрания на пост президента Вьетнама.

Пост главы государства оставался вакантным после того, как занимавший его Во Ван Тхыонг, согласно утвержденной резолюции Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам в марте этого года был освобожден от должности президента страны.