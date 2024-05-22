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    12:10, 22 Май 2024 | GMT +6

    Что известно о новом президенте Вьетнама

    То Лам
    Фото: Nghia Duc/ National Assembly via AP

    22 мая Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) утвердило на пост президента Вьетнама генерала То Лама. О его биографии и карьере — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    То Лам родился в июле 1957 года в северной вьетнамской провинции Хынгйен. С 1974 по 1979 годы был студентом Академии народной безопасности. В 1981 году вступил в Коммунистическую партию Вьетнама (КПВ).

    После окончания Академии То Лам начал карьеру в Министерстве общественной безопасности (МОБ). В разные годы занимал различные руководящие должности в структуре МОБ. В 2007 году ему было присвоено звание генерал-майора, а в 2016 году он занял пост министра.

    То Лам является членом Центрального комитета КПВ 12 и 13-го созывов, членом Политбюро ЦК КПВ 11, 12 и 13-го созывов, депутатом Национального собрания 14-го и 15-го созывов. Он также является заместителем председателя Центрального руководящего комитета по борьбе с коррупцией, член Совета национальной обороны и безопасности, член Центрального руководящего комитета по судебной реформе.

    Напомним, в среду То Лам избран новым президентом Вьетнама. Срок его полномочий — до 2026 года.

    Теги:
    Президент Вьетнам Политика Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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