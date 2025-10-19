РУ
    22:56, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Президент поздравил Марата Байкамурова с победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025»

    Касым-Жомарт Токаев  поздравил победителя турнира «Қазақстан Барысы-2025», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Marat Baikamurov
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    - Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025»! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі, - говорится в поздравлении.

    Напомним, в Астане завершился республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы - 2025», приуроченный ко Дню Республики.

    Победителем главных соревнований года по қазақ күресі стал Марат Байкамуров, представлявший команду «Әскер Барысы». В финальной схватке он одолел Ерасыла Кажыбаева из Абайской области - победителя прошлогоднего турнира.

    В этом году турнир проходит уже в 14-й раз.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана День Республики Национальные виды спорта
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
