Президент поздравил Марата Байкамурова с победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025»

- Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025»! Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков. Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі, - говорится в поздравлении.

Напомним, в Астане завершился республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы - 2025», приуроченный ко Дню Республики.

Победителем главных соревнований года по қазақ күресі стал Марат Байкамуров, представлявший команду «Әскер Барысы». В финальной схватке он одолел Ерасыла Кажыбаева из Абайской области - победителя прошлогоднего турнира.

В этом году турнир проходит уже в 14-й раз.