21:19, 18 Октябрь 2025 | GMT +5
Марат Байкамуров стал победителем турнира «Қазақстан Барысы - 2025»
В Астане завершился республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы - 2025», приуроченный ко Дню Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.
Победителем главных соревнований года по қазақ күресі стал Марат Байкамуров, представлявший команду «Әскер Барысы». В финальной схватке он одолел Ерасыла Кажыбаева из Абайской области - победителя прошлогоднего турнира.
Бронзовую медаль завоевал Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области, чемпион Всемирных игр кочевников.
Отметим, в. этом году турнир проходит уже в 14-й раз.
За звание сильнейшего борца страны боролись 43 спортсмена, представляющие все регионы Казахстана. Вес участников колебался от 91 до 167 килограммов.
Общий призовой фонд турнира составил 27 миллионов тенге.