Марат Байкамуров стал победителем турнира «Қазақстан Барысы - 2025»

Победителем главных соревнований года по қазақ күресі стал Марат Байкамуров, представлявший команду «Әскер Барысы». В финальной схватке он одолел Ерасыла Кажыбаева из Абайской области - победителя прошлогоднего турнира.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Бронзовую медаль завоевал Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области, чемпион Всемирных игр кочевников.

Отметим, в. этом году турнир проходит уже в 14-й раз.

За звание сильнейшего борца страны боролись 43 спортсмена, представляющие все регионы Казахстана. Вес участников колебался от 91 до 167 килограммов.

Общий призовой фонд турнира составил 27 миллионов тенге.

