    21:19, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Марат Байкамуров стал победителем турнира «Қазақстан Барысы - 2025»

    В Астане завершился республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы - 2025», приуроченный ко Дню Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Победителем главных соревнований года по қазақ күресі стал Марат Байкамуров, представлявший команду «Әскер Барысы». В финальной схватке он одолел Ерасыла Кажыбаева из Абайской области - победителя прошлогоднего турнира.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Бронзовую медаль завоевал Нурдаулет Жарылгапов из Мангистауской области, чемпион Всемирных игр кочевников.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Отметим, в. этом году турнир проходит уже в 14-й раз.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    За звание сильнейшего борца страны боролись 43 спортсмена, представляющие все регионы Казахстана. Вес участников колебался от 91 до 167 килограммов.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Общий призовой фонд турнира составил 27 миллионов тенге.

    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

     

     

