    14:44, 18 Октябрь 2025 | GMT +5

    Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане

    Сегодня во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане дан старт республиканскому турниру по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025», приуроченному ко Дню Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане
    Фото: Кунсултан Отарбай/Kazinform

    В этом году соревнования проходят уже в 14-й раз. Накануне борцы прошли процедуру взвешивания, которая состоялась в торговом центре Damu Mall.

    Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    В турнире принимают участие победители отборочных этапов из всех областей и крупных городов страны. Кроме того, на бозкілем (площадку) выйдут победитель прошлогоднего турнира «Қазақстан Барысы — 2024» Ерасыл Кажыбаев и два спортсмена из соревнований «Әскер Барысы».

    Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Всего в этом году за звание сильнейшего борца Казахстана сразятся 43 спортсмена, представляющие свои регионы. Их вес находится в диапазоне от 91 до 167 килограммов.

    Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Победитель турнира получит почетный титул «Қазақстан Барысы — 2025», а также станет обладателем золотого пояса и золотого тайтұяка — символов национальной гордости.

    Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Общий призовой фонд соревнований в этом году составляет 27 миллионов тенге.

    Кроме того, за каждую победу в поединке спортсмен получает 100 тысяч тенге, а тренеры победителей и призеров также будут отмечены денежными поощрениями.

    Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказал, что қазақ күресі становится визитной карточкой Казахстана на международной арене. 

    Карина Кущанова
