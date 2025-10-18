Республиканский турнир по қазақ күресі «Қазақстан Барысы — 2025» начался в Астане

В этом году соревнования проходят уже в 14-й раз. Накануне борцы прошли процедуру взвешивания, которая состоялась в торговом центре Damu Mall.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

В турнире принимают участие победители отборочных этапов из всех областей и крупных городов страны. Кроме того, на бозкілем (площадку) выйдут победитель прошлогоднего турнира «Қазақстан Барысы — 2024» Ерасыл Кажыбаев и два спортсмена из соревнований «Әскер Барысы».

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Всего в этом году за звание сильнейшего борца Казахстана сразятся 43 спортсмена, представляющие свои регионы. Их вес находится в диапазоне от 91 до 167 килограммов.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Победитель турнира получит почетный титул «Қазақстан Барысы — 2025», а также станет обладателем золотого пояса и золотого тайтұяка — символов национальной гордости.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Общий призовой фонд соревнований в этом году составляет 27 миллионов тенге.

Кроме того, за каждую победу в поединке спортсмен получает 100 тысяч тенге, а тренеры победителей и призеров также будут отмечены денежными поощрениями.

Ранее министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazinform рассказал, что қазақ күресі становится визитной карточкой Казахстана на международной арене.