    19:16, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил нового Великого Герцога Люксембурга

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Великого Герцога Люксембурга Гийома со вступлением на престол, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил нового Великого Герцога Люксембурга Гийома со вступлением на престол
    Фото: Акорда

    — Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов, — говорится в телеграмме поздравления.

    Глава государства также выразил свое почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого Герцога Люксембурга.

    Напомним, что 70-летний Великий герцог Анри отрекся от престола в присутствии королевских гостей из Нидерландов и Бельгии, после чего его старший сын, 43-летний наследный принц Гийом, принес присягу в парламенте и стал седьмым монархом династии Нассау-Вейльбург, управляющей страной с 1890 года.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Европа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
