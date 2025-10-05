Глава государства поздравил нового Великого Герцога Люксембурга

— Казахстан высоко ценит свое долгосрочное партнерство с Люксембургом, основанное на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами для дальнейшего укрепления плодотворных отношений и использования новых возможностей двустороннего взаимодействия на благо наших народов, — говорится в телеграмме поздравления.

Глава государства также выразил свое почтение Его Королевскому Высочеству Анри в связи с завершением его правления в качестве Великого Герцога Люксембурга.

Напомним, что 70-летний Великий герцог Анри отрекся от престола в присутствии королевских гостей из Нидерландов и Бельгии, после чего его старший сын, 43-летний наследный принц Гийом, принес присягу в парламенте и стал седьмым монархом династии Нассау-Вейльбург, управляющей страной с 1890 года.