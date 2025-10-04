Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

70-летний Великий герцог Анри отрекся от престола в присутствии королевских гостей из Нидерландов и Бельгии, после чего его старший сын, 43-летний наследный принц Гийом, принес присягу в парламенте и стал седьмым монархом династии Нассау-Вейльбург, управляющей страной с 1890 года.

Гийом V принес присягу, пообещав соблюдать Конституцию и защищать интересы народа. В своей речи при вступлении на престол новый монарх выразил благодарность своим родителям за их пример служения и заявил о своем намерении «вести страну по пути прогресса и европейского партнёрства».

Гийом, выпускник британской Королевской военной академии Сандхерст и обладатель двойного диплома по политическим наукам и искусствам Университета Анже, давно готовился к своей роли. В отличие от отца, он учился в обычных школах Люксембурга, что, как отмечает премьер-министр Люк Фриден, делает его ближе к обществу и придает открытости.

Семейная жизнь Гийома также подчеркивает преемственность и модернизацию. Его брак в 2012 году со Стефани стал событием национального масштаба. Сегодня у пары двое детей — пятилетний Шарль и трехлетний Франсуа. Теперь пятилетний Шарль — самый молодой наследник престола в мире.

Эксперты не ожидают резких перемен в роли монарха: Великий герцог по-прежнему выполняет в основном представительские функции и утверждает законы. Но, как считает бельгийский историк Патрик Вебер, с кубинскими корнями матери Марии-Терезы в характере Гийома можно ожидать «более теплого, латинского стиля».

Анри объяснил свое решение «желанием замедлиться» и вернуть себе «часть свободы». Его уход знаменует завершение четверти века стабильности, а вступление Гийома на престол символизирует обновление монархии в стране с населением всего 680 тысяч человек, но с непропорционально значимой ролью в Европе.

Смена власти прошла в атмосфере торжественного протокола. Среди иностранных гостей были члены королевских семей Бельгии и Нидерландов, председатель Европейского парламента Роберта Метсола и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Премьер-министр отметил, что правление великого герцога Анри было «временем укрепления единства и укрепления международного авторитета Люксембурга».

Празднования продлятся до воскресенья, превратив Люксембург в арену, где сочетаются традиция, династическая преемственность и современные ожидания общества.

