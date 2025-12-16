РУ
    10:03, 16 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства поздравил избранного Президента Республики Чили

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост Президента Республики Чили, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Kazinform

    ​В телеграмме Президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене. ​

    Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось, что Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Латинская Америка Президент Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
