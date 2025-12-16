Глава государства поздравил избранного Президента Республики Чили

​В телеграмме Президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене. ​

Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.

Ранее сообщалось, что Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили.