10:03, 16 Декабрь 2025 | GMT +5
Глава государства поздравил избранного Президента Республики Чили
Касым-Жомарт Токаев поздравил Хосе Антонио Каста с избранием на пост Президента Республики Чили, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В телеграмме Президент Казахстана выразил уверенность в том, что Чили продолжит динамичное развитие и укрепит свой авторитет на международной арене.
Глава нашего государства пожелал Хосе Антонио Касту успехов в его ответственной деятельности, а дружественному чилийскому народу – благополучия и процветания.
Ранее сообщалось, что Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили.