Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Как сообщила избирательная комиссия Каста поддержали порядка 59% избирателей - 83% голосов.

Его основная соперница — член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара — уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.

Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

Хосе Антонио Каст станет первым представителем крайне правых на посту президента Чили после диктатуры Аугусто Пиночета в 1973–1990 годах. Он родился в Сантьяго, изучал право в католическом университете города и занимается политикой уже 30 лет.

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил избранного президента Чили с победой.

— Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с его администрацией в целях укрепления региональной безопасности и активизации наших торговых отношений, — написал Рубио в соцсети X.

В свою очередь аргентинский президент Хавьер Милей также отметил, что испытал «огромную радость от убедительной победы» Каста.

Отмечается, что в первом туре участвовали восемь кандидатов. Впервые с 2012 года голосование на выборах в Чили было обязательным. Хосе Антонио Каст вступит в должность 11 марта.