Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
59-летний Хосе Антонио Каст от Республиканской партии одержал победу по итогам второго тура выборов президента Чили, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Как сообщила избирательная комиссия Каста поддержали порядка 59% избирателей - 83% голосов.
Его основная соперница — член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара — уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.
Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.
Хосе Антонио Каст станет первым представителем крайне правых на посту президента Чили после диктатуры Аугусто Пиночета в 1973–1990 годах. Он родился в Сантьяго, изучал право в католическом университете города и занимается политикой уже 30 лет.
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил избранного президента Чили с победой.
— Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с его администрацией в целях укрепления региональной безопасности и активизации наших торговых отношений, — написал Рубио в соцсети X.
В свою очередь аргентинский президент Хавьер Милей также отметил, что испытал «огромную радость от убедительной победы» Каста.
Отмечается, что в первом туре участвовали восемь кандидатов. Впервые с 2012 года голосование на выборах в Чили было обязательным. Хосе Антонио Каст вступит в должность 11 марта.