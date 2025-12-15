РУ
    07:45, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

    59-летний Хосе Антонио Каст от Республиканской партии одержал победу по итогам второго тура выборов президента Чили, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Diego Martin/Aton Chile/IMAGO

    Как сообщила избирательная комиссия Каста поддержали порядка 59% избирателей - 83% голосов.

    Его основная соперница — член Коммунистической партии Чили, кандидат от правящего левоцентристского альянса, 51-летняя Жанетт Хара — уже признала поражение. Она получила около 41% голосов и поздравила оппонента в телефонной беседе.

    Каст займет президентский пост с третьей попытки. В предвыборной кампании он делал ставку на жесткие меры против преступности и нелегальной миграции.

    Хосе Антонио Каст станет первым представителем крайне правых на посту президента Чили после диктатуры Аугусто Пиночета в 1973–1990 годах. Он родился в Сантьяго, изучал право в католическом университете города и занимается политикой уже 30 лет. 

    Госсекретарь США Марко Рубио поздравил избранного президента Чили с победой.

    — Соединенные Штаты надеются на сотрудничество с его администрацией в целях укрепления региональной безопасности и активизации наших торговых отношений, — написал Рубио в соцсети X.

    В свою очередь аргентинский президент Хавьер Милей также отметил, что испытал «огромную радость от убедительной победы» Каста.

    Отмечается, что в первом туре участвовали восемь кандидатов. Впервые с 2012 года голосование на выборах в Чили было обязательным. Хосе Антонио Каст вступит в должность 11 марта.

