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Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Сентября 2022, 12:15
Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Туркестан является золотым столпом нашего народа. Туркестан – наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории. Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане – незыблемая опора нашей духовности», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, Президент прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

Фото: t.me/bort_01


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