Глава государства поручил разработать транспортную модель Алматинской агломерации

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать транспортную модель Алматинской агломерации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания по вопросам дальнейшего развития Алматы Глава государства остановился на необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации. Как считает Касым-Жомарт Токаев, Алматы – это не только крупнейший город Казахстана, но и ядро крупнейшей в стране агломерации.

«Нельзя подходить к вопросам развития города и Алматинской области по отдельности. Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию», – заявил он.

В данном контексте Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации.

«Следует, наконец, создать Совет по управлению Алматинской агломерацией, который нужно было сформировать еще в прошлом году. Он не должен быть дежурным совещательным органом – его нужно наделить всеми необходимыми полномочиями по решению общеагломерационных вопросов. Для решения вопросов на центральном уровне предстоит закрепить соответствующего заместителя Премьер-Министра», – поручил Касым-Жомарт Токаев.