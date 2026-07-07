Глава государства подписал указ о развитии индустрии цифровых активов в РК

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Указ «О мерах по стимулированию и развитию индустрии цифровых активов в Республике Казахстан». Документ направлен на дальнейшее формирование правовых и экономических условий для развития рынка цифровых активов, привлечение инвестиций и укрепление позиций Казахстана как регионального центра цифровых технологий.

Указ предусматривает комплекс мер по стимулированию деятельности в сфере цифровых активов, включая создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и внедрение передовых технологий. Особое внимание уделяется вопросам правового регулирования оборота цифровых финансовых активов и обеспечения защиты прав их участников.

Напомним, что законодательные основы государственного регулирования обращения цифровых активов были заложены Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан». С 1 мая 2026 года в стране введено системное регулирование оборота цифровых активов. В соответствии с ним получение лицензий операторами обмена необеспеченных цифровых активов, а также прохождение учетной регистрации операторами торговых платформ цифровых активов и платформ цифровых финансовых активов осуществляется путем подачи соответствующих документов в Национальный Банк Республики Казахстан.

Кроме того, ранее был принят Закон «О банках и банковской деятельности», который разрешил обращение и ввел регулирование цифровых финансовых активов в качестве нового класса активов на территории Казахстана. Документ предоставил банкам право создавать и приобретать дочерние организации в сфере цифровых технологий, электронной коммерции, кибербезопасности, биометрии, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.

Новый указ призван стать дополнительным импульсом для развития индустрии цифровых активов в Казахстане, способствовать выводу рынка из «теневого» сектора, привлечению иностранных инвестиций и созданию новых рабочих мест в высокотехнологичной сфере. Ранее Минцифры РК подготовило поправки в регулирование доходов цифровых майнеров.