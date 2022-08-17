17 Августа 2022 08:59

Глава государства освободил Ерлана Идрисова от должности Посла в Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Идрисов Ерлан Абильфаизович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.