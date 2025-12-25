Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане
Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра инклюзивного спорта в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями.
В Астане проживает около 42 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. В Центре они смогут регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество.
В учреждении действуют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.
Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта.
Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования.
Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym и школу New Generation School Astana.