    20:03, 24 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане

    Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью Центра инклюзивного спорта в столице, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями.

    Фото: Акорда

    В Астане проживает около 42 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. В Центре они смогут регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество.

    Фото: Акорда

    В учреждении действуют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.

    Фото: Акорда

    Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта.

    Фото: Акорда

    Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования.

    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил многофункциональный комплекс Tanym и школу New Generation School Astana.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Дети Образование Астана Инклюзия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
