Глава государства осмотрел Центр инклюзивного спорта в Астане

Это первый в стране комплекс, объединяющий спортивную, медицинскую, реабилитационную и образовательную инфраструктуру, доступную для людей с ограниченными возможностями.

В Астане проживает около 42 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди которых значительную часть составляют дети, молодежь и лица трудоспособного возраста. В Центре они смогут регулярно заниматься спортом, проходить реабилитацию и интегрироваться в общество.

В учреждении действуют многофункциональный спортивный зал, реабилитационный блок, медицинские кабинеты, конференц-зал, а также гостиничный сектор для размещения параспортсменов во время сборов, соревнований и образовательных программ.

Тренировки проводятся по 12 адаптивным видам спорта.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями в сфере спорта и образования.

