Глава государства направил соболезнования Президенту Шри-Ланки

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.

Ранее Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы.

Из-за оползней и наводнений в Шри-Ланке погибли десятки людей.