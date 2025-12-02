19:03, 01 Декабрь 2025 | GMT +5
Глава государства направил соболезнования Президенту Шри-Ланки
Телеграмму соболезнования направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Президенту Шри-Ланки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.
Ранее Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы.
Из-за оползней и наводнений в Шри-Ланке погибли десятки людей.