    19:03, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства направил соболезнования Президенту Шри-Ланки

    Телеграмму соболезнования направил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Президенту Шри-Ланки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства поздравил Президента Шри-Ланки с Днем независимости
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Ануре Кумаре Диссанаяке и его соотечественникам в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в Шри-Ланке.

    Ранее Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы.

    Из-за оползней и наводнений в Шри-Ланке погибли десятки людей.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Шри-Ланка
