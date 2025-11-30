Чрезвычайное положение ввели на Шри-Ланке из-за погодных катастроф

Президент предоставил правительству полномочия по вводу чрезвычайных правил по всей стране. Чиновники заявили, что этот шаг направлен на защиту общественной безопасности, поддержание национальной стабильности и ускорение реагирования на стихийные бедствия -- проливные дожди, наводнения, оползни и сильные ветры, угрожающие значительной части островного государства.

Как сообщает полиция Шри-Ланки, создано подразделение специальных операций под непосредственным надзором генерального инспектора полиции. Подразделение открыло специальные горячие линии, куда можно обращаться за помощью по телефону или с помощью мессенджера WhatsApp.

Полиция сформировала по всей стране группы быстрого реагирования. Лодки, водолазное оборудование и другое спасательное снаряжение подготовлены к немедленному использованию в случае необходимости. В структуру совместных действий при чрезвычайных ситуациях интегрированы также Центр по борьбе со стихийными бедствиями, вооруженные силы и т. д.

Департамент иммиграции и эмиграции объявил об упрощении визового режима для иностранных граждан, застрявших в Шри-Ланке из-за отмены рейсов и других проблем, вызванных погодой. Те люди, которые не смогли покинуть страну 28 ноября или позднее, будут освобождены от платы за продление визы и штрафов за просрочку пребывания. Обладателям туристических, деловых и резидентских виз предоставлен семидневный льготный период для завершения процедур продления.

Ранее сообщалось, что из-за оползней и наводнений в Шри-Ланке погибли люди.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.