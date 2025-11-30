Чрезвычайное положение ввели на Шри-Ланке из-за погодных катастроф
Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Президент предоставил правительству полномочия по вводу чрезвычайных правил по всей стране. Чиновники заявили, что этот шаг направлен на защиту общественной безопасности, поддержание национальной стабильности и ускорение реагирования на стихийные бедствия -- проливные дожди, наводнения, оползни и сильные ветры, угрожающие значительной части островного государства.
Как сообщает полиция Шри-Ланки, создано подразделение специальных операций под непосредственным надзором генерального инспектора полиции. Подразделение открыло специальные горячие линии, куда можно обращаться за помощью по телефону или с помощью мессенджера WhatsApp.
Полиция сформировала по всей стране группы быстрого реагирования. Лодки, водолазное оборудование и другое спасательное снаряжение подготовлены к немедленному использованию в случае необходимости. В структуру совместных действий при чрезвычайных ситуациях интегрированы также Центр по борьбе со стихийными бедствиями, вооруженные силы и т. д.
Департамент иммиграции и эмиграции объявил об упрощении визового режима для иностранных граждан, застрявших в Шри-Ланке из-за отмены рейсов и других проблем, вызванных погодой. Те люди, которые не смогли покинуть страну 28 ноября или позднее, будут освобождены от платы за продление визы и штрафов за просрочку пребывания. Обладателям туристических, деловых и резидентских виз предоставлен семидневный льготный период для завершения процедур продления.
Ранее сообщалось, что из-за оползней и наводнений в Шри-Ланке погибли люди.
