    09:46, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Чрезвычайное положение ввели на Шри-Ланке из-за погодных катастроф

    Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке объявил о чрезвычайном положении в стране в связи с одной из самых серьезных погодных катастроф за последние годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    р
    Фото: Синьхуа

    Президент предоставил правительству полномочия по вводу чрезвычайных правил по всей стране. Чиновники заявили, что этот шаг направлен на защиту общественной безопасности, поддержание национальной стабильности и ускорение реагирования на стихийные бедствия -- проливные дожди, наводнения, оползни и сильные ветры, угрожающие значительной части островного государства.

    Как сообщает полиция Шри-Ланки, создано подразделение специальных операций под непосредственным надзором генерального инспектора полиции. Подразделение открыло специальные горячие линии, куда можно обращаться за помощью по телефону или с помощью мессенджера WhatsApp.

    Полиция сформировала по всей стране группы быстрого реагирования. Лодки, водолазное оборудование и другое спасательное снаряжение подготовлены к немедленному использованию в случае необходимости. В структуру совместных действий при чрезвычайных ситуациях интегрированы также Центр по борьбе со стихийными бедствиями, вооруженные силы и т. д.

    Департамент иммиграции и эмиграции объявил об упрощении визового режима для иностранных граждан, застрявших в Шри-Ланке из-за отмены рейсов и других проблем, вызванных погодой. Те люди, которые не смогли покинуть страну 28 ноября или позднее, будут освобождены от платы за продление визы и штрафов за просрочку пребывания. Обладателям туристических, деловых и резидентских виз предоставлен семидневный льготный период для завершения процедур продления.

    Ранее сообщалось, что из-за оползней и наводнений в Шри-Ланке погибли люди.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Теги:
    Шри-Ланка Мировые новости Непогода ЧП
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
