РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:22, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Глава государства наградил известных ученых

    Высокие награды присуждены ученым за их значительный вклад в развитие востоковедения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев подписал
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подписал указы о награждении генерального директора Института востоковедения имени Р. Сулейменова, доктора филологических наук, профессора Дукена Масимханулы орденом «Барыс» III степени, а также о присвоении филологу Айнур Абиденкызы почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

    Высокие награды присуждены за их значительный вклад в развитие востоковедения, фундаментальные исследования в области синологии, введение в научный оборот новых источников по истории нашей страны, популяризацию культурных ценностей и особые заслуги в укреплении исторических связей между Казахстаном и Китаем.

    В этой связи Президент направил ученым поздравительную телеграмму, в которой отмечается, что данными наградами отмечены результаты их многолетней плодотворной научной деятельности.

    Глава государства пожелал семье известных востоковедов творческих успехов и благополучия.

    Накануне в преддверии профессионального праздника Президент наградил ученых, добившихся значительных успехов в сфере науки, а также внесших существенный вклад в развитие высшего образования.

    Теги:
    Наука Акорда Президент Казахстана Ученые Касым-Жомарт Токаев Награда
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова

Автор
    Автор
