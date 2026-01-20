РУ
    11:48, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Глава фонда «Әділ сөз» призвала усилить медиаграмотность и поддержку СМИ

    Выступившая на Национальном курултае руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова заявила о необходимости укрепления связей в информационной сфере. По ее словам, на региональном уровне медиаструктур достаточно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    курултай
    Коллаж: Kazinform; the-steppe.com

    — Развивая региональные издания, мы получаем возможность формировать собственные нарративы. Внешнее влияние с каждым днем усиливается. Поэтому мы должны сами определять нарративы происходящих событий и самостоятельно выстраивать логику их объяснения. Необходимо системно усиливать медиаграмотность. Медиаграмотность защищает общество от внешних манипуляций. Медиаграмотные граждане способны распознавать фейковую информацию. Несмотря на ряд трудностей отечественные СМИ продолжают свою работу, — сказала она.

    Кроме того, Карлыгаш Жаманкулова также обратилась к Главе государства.

    — Господин Президент, прошу вас поддержать средства массовой информации. Статья 158 Уголовного кодекса не обеспечивает должной защиты журналистов. Мы просим перевести часть правонарушений в Административный кодекс. Это даст возможность защитить профессиональную деятельность журналистов, — заявила она.

    Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов заявил о необходимости повысить эффективнрсть государственных программ поддержки бизнеса.

    Напомним, Kazinform ведет прямую текстовую трансляцию работы Национального курултая.

    Адиль Саптаев
    Автор
