Глава фонда «Әділ сөз» призвала усилить медиаграмотность и поддержку СМИ
Выступившая на Национальном курултае руководитель фонда «Әділ сөз» Карлыгаш Жаманкулова заявила о необходимости укрепления связей в информационной сфере. По ее словам, на региональном уровне медиаструктур достаточно, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Развивая региональные издания, мы получаем возможность формировать собственные нарративы. Внешнее влияние с каждым днем усиливается. Поэтому мы должны сами определять нарративы происходящих событий и самостоятельно выстраивать логику их объяснения. Необходимо системно усиливать медиаграмотность. Медиаграмотность защищает общество от внешних манипуляций. Медиаграмотные граждане способны распознавать фейковую информацию. Несмотря на ряд трудностей отечественные СМИ продолжают свою работу, — сказала она.
Кроме того, Карлыгаш Жаманкулова также обратилась к Главе государства.
— Господин Президент, прошу вас поддержать средства массовой информации. Статья 158 Уголовного кодекса не обеспечивает должной защиты журналистов. Мы просим перевести часть правонарушений в Административный кодекс. Это даст возможность защитить профессиональную деятельность журналистов, — заявила она.
