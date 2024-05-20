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    00:21, 20 Май 2024 | GMT +6

    Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации с президентом Ирана

    Иран, вертолет
    Фото: ИРНА

    Глава Европейского совета Шарль Мишель сделал заявление по ситуации с президентом Ирана Эбрахими Раиси, передает собственный корреспондент Kazinform.

    — Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел, был вынужден неожиданно приземлиться, и их состояние еще не ясно — говорится в заявлении Ш. Мишеля в социальной сети «X».

    По информации глава Европейского совета, также страны-члены ЕС и партнеры следят за ситуацией.

    Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

    Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

    Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

     

    Теги:
    Евросоюз Происшествия, ЧС Иран Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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