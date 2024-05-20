Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации с президентом Ирана

Глава Европейского совета Шарль Мишель сделал заявление по ситуации с президентом Ирана Эбрахими Раиси, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Внимательно следим за сообщениями о том, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана и министр иностранных дел, был вынужден неожиданно приземлиться, и их состояние еще не ясно — говорится в заявлении Ш. Мишеля в социальной сети «X».

Following closely reports that the helicopter carrying the Iranian President and the foreign minister has been forced to land unexpectedly and their condition not yet clear.



Together with EU member states and partners, we are monitoring the situation closely. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 19, 2024

По информации глава Европейского совета, также страны-члены ЕС и партнеры следят за ситуацией.

Напомним, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. Позже появилось видео с места падения вертолета с президентом Ирана. Люди молятся за здоровье президента Раиси и его спутников.

Корреспондент государственного телевидения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу, сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.