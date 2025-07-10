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    11:25, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Гибель рыбы на Каспии: эколог требует масштабной проверки нефтяников

    Независимый эколог из Актау, председатель регионального экологического совета Ассоциации «ECOJER» Адильбек Козыбак высказал своё мнение относительно массовой гибели рыбы в Каспийском море, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Гибель рыбы на Каспии: эколог требует масштабной проверки нефтяников
    Фото: Kazinform

    По его словам, происходящее свидетельствует об экологической катастрофе. Однако анализ проб, взятых только с побережья, может не отразить полной картины.

    — Массовая гибель рыбы — это очевидный признак загрязнения моря. Чтобы точно определить место загрязнения, необходимо проводить исследование непосредственно в предполагаемом районе происшествия. В противном случае, если пробы берутся из других участков, результаты могут быть недостоверными. В этой ситуации следует установить жёсткий контроль над всеми компаниями, ведущими деятельность на Каспии. Более того, к таким проверкам в обязательном порядке должны быть привлечены независимые эксперты. Только в этом случае мы сможем предотвратить дальнейшие экологические катастрофы, — отметил эколог.

    Напомним, на прошлой неделе на побережье в населённых пунктах Баутино и Аташ Тупкараганского района были обнаружены тушки мёртвых рыб. Среди погибших видов — лещ, каракоз (вид сельдевидной рыбы), мальки и кефаль.

    По словам директора мангистауского филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq Balyq» Данияра Акимжанова, массовая гибель мелкой рыбы наблюдается уже на протяжении двух-трёх лет. Кроме того, начала умирать и водоплавающая птица.

    — Погибли в основном молодые особи каракоза. К осени они должны были подрасти и достигнуть промыслового размера. Именно в это время начинается сезон их вылова. Сейчас говорят, что берут пробы воды и почвы, но этого явно недостаточно. Необходимо предпринимать конкретные и действенные шаги. Следует привлекать независимых экологов, направлять образцы в независимые аналитические лаборатории и организовать системную и всестороннюю работу. Недопустимо ограничиваться проверкой только прибрежных зон населённых пунктов — необходимо обследовать также острова, северную и южную части Каспия. Проверке должно быть подвергнуто всё, — подчеркнул Данияр Акимжанов.

    Позже в Минсельхозе назвали предварительную причину гибели рыбы в Мангистауской области.

    Теги:
    Каспийское море Регионы Казахстана Рыбоводство Экология Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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