Гибель рыбы на Каспии: эколог требует масштабной проверки нефтяников

По его словам, происходящее свидетельствует об экологической катастрофе. Однако анализ проб, взятых только с побережья, может не отразить полной картины.

— Массовая гибель рыбы — это очевидный признак загрязнения моря. Чтобы точно определить место загрязнения, необходимо проводить исследование непосредственно в предполагаемом районе происшествия. В противном случае, если пробы берутся из других участков, результаты могут быть недостоверными. В этой ситуации следует установить жёсткий контроль над всеми компаниями, ведущими деятельность на Каспии. Более того, к таким проверкам в обязательном порядке должны быть привлечены независимые эксперты. Только в этом случае мы сможем предотвратить дальнейшие экологические катастрофы, — отметил эколог.

Напомним, на прошлой неделе на побережье в населённых пунктах Баутино и Аташ Тупкараганского района были обнаружены тушки мёртвых рыб. Среди погибших видов — лещ, каракоз (вид сельдевидной рыбы), мальки и кефаль.

По словам директора мангистауского филиала республиканской ассоциации рыбных хозяйств и аквакультуры «Qazaq Balyq» Данияра Акимжанова, массовая гибель мелкой рыбы наблюдается уже на протяжении двух-трёх лет. Кроме того, начала умирать и водоплавающая птица.

— Погибли в основном молодые особи каракоза. К осени они должны были подрасти и достигнуть промыслового размера. Именно в это время начинается сезон их вылова. Сейчас говорят, что берут пробы воды и почвы, но этого явно недостаточно. Необходимо предпринимать конкретные и действенные шаги. Следует привлекать независимых экологов, направлять образцы в независимые аналитические лаборатории и организовать системную и всестороннюю работу. Недопустимо ограничиваться проверкой только прибрежных зон населённых пунктов — необходимо обследовать также острова, северную и южную части Каспия. Проверке должно быть подвергнуто всё, — подчеркнул Данияр Акимжанов.

Позже в Минсельхозе назвали предварительную причину гибели рыбы в Мангистауской области.