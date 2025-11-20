РУ
телерадиокомплекс президента РК
    05:15, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Германия начала массово отказывать соискателям убежища из Сирии

    Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) возобновило рассмотрение почти 53 тысяч приостановленных дел сирийцев и начало массово отклонять их заявки, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bild.

    52 мыңнан астам босқын Түркиядан Сирияға оралды
    Фото: report.az

    Речь идет в первую очередь о молодых и трудоспособных мужчинах, чьи дела BAMF рассматривает в ускоренном порядке.

    Процедуры были заморожены почти на год после падения режима Башара Асада и официального окончания гражданской войны в Сирии. С конца сентября ведомство снова выносит решения, причем формальные, то есть без оценки текущей ситуации в Сирии.

    По данным BAMF, в октябре этого года власти Германии предоставили убежище только одному из 3134 заявителей, еще девять человек получили дополнительную защиту, а в шести случаях был выдан запрет на депортацию. Это означает, что уровень отказов превысил отметку в 99%.

    Эксперты по миграционному праву предупреждают о грядущей волне исков, которые автоматически приостанавливают высылку до решения суда. Если же административный суд подтверждает отказ, сирийцы обязаны покинуть страну в течение 30 дней. Хотя фактические депортации пока не проводятся, по информации BILD, подготовка к высылке граждан Сирии уже идет.

    На днях сообщалось, что план МВД Германии предложить афганцам деньги за отказ от въезда в ФРГ фактически провалился.

    Ранее эксперт по миграции Даниэль Тим из Университета Констанца выразил мнение о том, что почти все сирийцы останутся в Германии навсегда.

    Теги:
    Беженцы Сирия Мировые новости Германия
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
