Германия начала массово отказывать соискателям убежища из Сирии

Речь идет в первую очередь о молодых и трудоспособных мужчинах, чьи дела BAMF рассматривает в ускоренном порядке.

Процедуры были заморожены почти на год после падения режима Башара Асада и официального окончания гражданской войны в Сирии. С конца сентября ведомство снова выносит решения, причем формальные, то есть без оценки текущей ситуации в Сирии.

По данным BAMF, в октябре этого года власти Германии предоставили убежище только одному из 3134 заявителей, еще девять человек получили дополнительную защиту, а в шести случаях был выдан запрет на депортацию. Это означает, что уровень отказов превысил отметку в 99%.

Эксперты по миграционному праву предупреждают о грядущей волне исков, которые автоматически приостанавливают высылку до решения суда. Если же административный суд подтверждает отказ, сирийцы обязаны покинуть страну в течение 30 дней. Хотя фактические депортации пока не проводятся, по информации BILD, подготовка к высылке граждан Сирии уже идет.

На днях сообщалось, что план МВД Германии предложить афганцам деньги за отказ от въезда в ФРГ фактически провалился.

Ранее эксперт по миграции Даниэль Тим из Университета Констанца выразил мнение о том, что почти все сирийцы останутся в Германии навсегда.