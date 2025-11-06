Почти все сирийцы останутся в Германии навсегда — эксперт

В интервью BILD он назвал планы по депортации или добровольному возвращению десятков тысяч сирийцев «вполне иллюзорными».

По словам Тимa, даже при максимальных усилиях правительство не сможет вернуть значительное число мигрантов.

— Просто посчитайте. У нас 250 рабочих дней в году. И даже если бы чартерный рейс с 50 пассажирами вылетал каждый день, каждый рабочий день, это составило бы всего от 12 000 до 13 000 человек в год. Это два-три процента от всех сирийцев, которые находятся в Германии, — отметил он.

По данным министерства внутренних дел, в Германии сейчас проживает около 900 тысяч сирийских граждан, еще 200 тысяч уже получили гражданство Германии.

— Либо из-за несоответствия правовой ситуации, либо из-за неспособности федерального правительства организовать новые депортации, подавляющее большинство останется. Я был бы удивлен, если бы в Сирию в ближайшие два года было депортировано более 10 000 человек, — добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что между министерством внутренних дел и министерством иностранных дел Германии возник открытый конфликт из-за планов возобновить депортации в Сирию. МВД настаивает на выполнении коалиционного соглашения, согласно которому «депортации в Сирию должны проводиться, начиная с преступников».