РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:49, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почти все сирийцы останутся в Германии навсегда — эксперт

    Заявления канцлера Фридриха Мерца о возможной массовой репатриации сирийцев в их страну не соответствуют реальности, считает эксперт по миграции Даниэль Тим из Университета Констанца, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    сирийцы, беженцы
    Фото: BILD

    В интервью BILD он назвал планы по депортации или добровольному возвращению десятков тысяч сирийцев «вполне иллюзорными».

    По словам Тимa, даже при максимальных усилиях правительство не сможет вернуть значительное число мигрантов. 

    — Просто посчитайте. У нас 250 рабочих дней в году. И даже если бы чартерный рейс с 50 пассажирами вылетал каждый день, каждый рабочий день, это составило бы всего от 12 000 до 13 000 человек в год. Это два-три процента от всех сирийцев, которые находятся в Германии, — отметил он. 

    По данным министерства внутренних дел, в Германии сейчас проживает около 900 тысяч сирийских граждан, еще 200 тысяч уже получили гражданство Германии.

    — Либо из-за несоответствия правовой ситуации, либо из-за неспособности федерального правительства организовать новые депортации, подавляющее большинство останется. Я был бы удивлен, если бы в Сирию в ближайшие два года было депортировано более 10 000 человек, — добавил эксперт.

    Ранее сообщалось, что между министерством внутренних дел и министерством иностранных дел Германии возник открытый конфликт из-за планов возобновить депортации в Сирию. МВД настаивает на выполнении коалиционного соглашения, согласно которому «депортации в Сирию должны проводиться, начиная с преступников».

    Теги:
    Беженцы Сирия Мировые новости Германия
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают