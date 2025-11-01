РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:02, 01 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Спор об отправке сирийцев на родину разгорелся в правительстве Германии

    Между министерством внутренних дел и министерством иностранных дел Германии возник открытый конфликт из-за планов возобновить депортации в Сирию. МВД настаивает на выполнении коалиционного соглашения, согласно которому «депортации в Сирию должны проводиться, начиная с преступников», передает Kazinform со ссылкой на BILD

    Сирийцы в Берлине празднуют падение режима Асада
    Фото: Reuters

    Эта позиция противоречит заявлениям главы МИД Йоханна Вадефуля, который недавно посетил один из разрушенных пригородов Дамаска и заявил, что «еще не видел разрушений такого мастштаба». По его словам, возвращение сирийских беженцев в нынешних условиях «возможно лишь в крайне ограниченных случаях», поскольку большая часть инфраструктуры страны уничтожена.

    В МВД, напротив, уверены, что условия для возвращения можно создать. Представитель ведомства подтвердил, что Берлин ведет переговоры с Дамаском о соглашении, которое позволит проводить депортации, и что Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев уже возобновило рассмотрение заявлений сирийцев — прежде всего молодых, трудоспособных мужчин, прибывших без семей.

    Ранее сообщалось, что правительство Германии отказалось принять детей из сектора Газа. 

    Теги:
    Беженцы Сирия Мировые новости Германия
    Асель Елюбаева
    Автор
