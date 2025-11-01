Спор об отправке сирийцев на родину разгорелся в правительстве Германии

Эта позиция противоречит заявлениям главы МИД Йоханна Вадефуля, который недавно посетил один из разрушенных пригородов Дамаска и заявил, что «еще не видел разрушений такого мастштаба». По его словам, возвращение сирийских беженцев в нынешних условиях «возможно лишь в крайне ограниченных случаях», поскольку большая часть инфраструктуры страны уничтожена.



В МВД, напротив, уверены, что условия для возвращения можно создать. Представитель ведомства подтвердил, что Берлин ведет переговоры с Дамаском о соглашении, которое позволит проводить депортации, и что Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев уже возобновило рассмотрение заявлений сирийцев — прежде всего молодых, трудоспособных мужчин, прибывших без семей.

Ранее сообщалось, что правительство Германии отказалось принять детей из сектора Газа.