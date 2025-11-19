Афганские беженцы не приняли денежную компенсацию за отказ от въезда в Германию
План МВД Германии предложить афганцам деньги за отказ от въезда в ФРГ фактически провалился, передает Kazinform со ссылкой на BILD.
Лишь единицы из примерно 700 афганцев, ожидающих выезда из Пакистана, приняли предложение. По оценке представительницы гуманитарной организации Kabul Luftbrücke Евы Бейер, речь может идти максимум о пяти семьях.
Суть инициативы в том, что афганцам с уже выданными обещаниями о приеме предложили добровольно отказаться от въезда в Германию за денежную выплату.
Тех, кто отказался от этого предложения, предупредили, что длительные проверки продолжатся, и в будущем они могут лишиться права на въезд. Однако большинство предпочло остаться в программах и ждать решения властей Германии.
Пакистан согласился продлить пребывание афганцев до конца декабря этого года, но если Германия не успеет эвакуировать людей, местные власти могут начать депортации в Афганистан.
Депутатка Бундестага от партии «Зеленые» Шахина Гамбир назвала предложение правительства «циничным и моральным банкротством».
— Пока правительство приглашает представителей талибов в Германию как дипломатов, людям, которых они преследуют, предлагают отказаться от безопасности за деньги, — отметила она.
Ранее эксперт по миграции Даниэль Тим из Университета Констанца выразил мнение о том, что почти все сирийцы останутся в Германии навсегда.