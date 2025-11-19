Афганские беженцы не приняли денежную компенсацию за отказ от въезда в Германию

Лишь единицы из примерно 700 афганцев, ожидающих выезда из Пакистана, приняли предложение. По оценке представительницы гуманитарной организации Kabul Luftbrücke Евы Бейер, речь может идти максимум о пяти семьях.

Суть инициативы в том, что афганцам с уже выданными обещаниями о приеме предложили добровольно отказаться от въезда в Германию за денежную выплату.

Тех, кто отказался от этого предложения, предупредили, что длительные проверки продолжатся, и в будущем они могут лишиться права на въезд. Однако большинство предпочло остаться в программах и ждать решения властей Германии.

Пакистан согласился продлить пребывание афганцев до конца декабря этого года, но если Германия не успеет эвакуировать людей, местные власти могут начать депортации в Афганистан.

Депутатка Бундестага от партии «Зеленые» Шахина Гамбир назвала предложение правительства «циничным и моральным банкротством».

— Пока правительство приглашает представителей талибов в Германию как дипломатов, людям, которых они преследуют, предлагают отказаться от безопасности за деньги, — отметила она.

