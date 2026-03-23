Германия и Япония расширяют военное сотрудничество
Германия стремится углубить оборонные связи с Японией: министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил подписать соглашение о взаимном доступе (Reciprocal Access Agreement — RAA), которое существенно упростит пребывание войск обеих стран на территориях друг друга, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.
Выступая на военно-морской базе Йокосука после переговоров с японским коллегой Синдзиро Коидзуми, Б. Писториус подчеркнул, что этот шаг направлен на устранение бюрократических барьеров и облегчение обмена солдатами для проведения совместных учений и операций.
Подобные соглашения Япония уже имеет с Великобританией и Австралией, что свидетельствует о формировании новой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Теперь инициатива Берлина знаменует переход от краткосрочных миссий к долгосрочному структурированному военному сотрудничеству, вызванному глобальной нестабильностью, включая ситуацию на Ближнем Востоке и угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе.
Обе страны, сталкиваясь с новыми геополитическими вызовами, начинают сближаться, что выражается в конкретных двусторонних оборонных пактах.
Министр обороны Германии Б. Писториус находится с официальным визитом в Японии в рамках своего азиатского турне по странам Индо-Тихоокеанского региона. Поездка началась 21 марта и продлится до конца марта, включая также остановки в Сингапуре и Австралии.
Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи обсудили в Белом доме вопросы мировой безопасности, стабильности энергетического рынка, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поставки нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.