Германия и Япония расширяют военное сотрудничество

Выступая на военно-морской базе Йокосука после переговоров с японским коллегой Синдзиро Коидзуми, Б. Писториус подчеркнул, что этот шаг направлен на устранение бюрократических барьеров и облегчение обмена солдатами для проведения совместных учений и операций.

Подобные соглашения Япония уже имеет с Великобританией и Австралией, что свидетельствует о формировании новой архитектуры безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Теперь инициатива Берлина знаменует переход от краткосрочных миссий к долгосрочному структурированному военному сотрудничеству, вызванному глобальной нестабильностью, включая ситуацию на Ближнем Востоке и угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе.

Обе страны, сталкиваясь с новыми геополитическими вызовами, начинают сближаться, что выражается в конкретных двусторонних оборонных пактах.

Министр обороны Германии Б. Писториус находится с официальным визитом в Японии в рамках своего азиатского турне по странам Индо-Тихоокеанского региона. Поездка началась 21 марта и продлится до конца марта, включая также остановки в Сингапуре и Австралии.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаичи обсудили в Белом доме вопросы мировой безопасности, стабильности энергетического рынка, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также поставки нефти на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.