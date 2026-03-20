Мировая безопасность и энергетика: о чем говорили Такаичи и Трамп в Вашингтоне

Такаичи заявила, что Трамп является «единственным человеком, который может принести мир и процветание во всем мире», и выразила готовность содействовать ему, привлекая к усилиям другие страны в условиях напряженности в отношениях США, Израиля и Ирана. Об этом она сообщила лидеру Белого дома на личной встрече в Овальном кабинете.

Во время открытой для СМИ части переговоров Такаичи подчеркнула, что перспектива разработки Ираном ядерного оружия неприемлема. Она также представила предложение о мерах по «стабилизации мирового энергетического рынка», учитывая растущие опасения по поводу поставок нефти в условиях конфликта.

На фоне усиливающегося влияния Китая Такаичи также напомнила Трампу, что ситуация с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе остается напряженной, особенно в связи с сообщениями о переброске части американских военных сил из региона на Ближний Восток.

Американский лидер отметил, что, по его мнению, Япония в последние дни «активизируется» в связи с конфликтом против Ирана. Он выразил недовольство союзниками Вашингтона, включая Токио, за недостаточную роль в обеспечении безопасности Ормузского пролива — ключевого водного пути для мировой торговли нефтью. В то же время он приветствовал закупку Японией «большого количества» американской военной техники.

Как отмечается, контакты с президентом США Такаичи начала налаживать еще в октябре 2025 года в Токио, вскоре после того, как стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии. С момента начала ближневосточного конфликта Токио вынужден выстраивать тонкий баланс между сохранением прочного союза с Вашингтоном и поддержанием дружественных отношений с Тегераном.

Правительство Такаичи воздерживается от официальной поддержки или юридической оценки военных действий США и Израиля против Ирана, которые ряд стран и организаций рассматривают как превентивные удары, нарушающие международное право.

Вместе с тем Япония осудила атаки Ирана на другие страны Ближнего Востока, приведшие к жертвам среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что Япония высвободит стратегические запасы нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Более 90% нефти, потребляемой Японией, поступает с Ближнего Востока, что делает страну крайне уязвимой в случае фактического закрытия Ормузского пролива. Такое закрытие может остановить транспортировку нефти и газа от поставщиков из Персидского залива.