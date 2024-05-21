Генсек ШОС подвел итоги встречи министров иностранных дел в Астане

В Астане завершилось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин подвел итоги встречи, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Чжан Мин, на заседании принято 22 решения, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также одобрен отчет генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о работе Секретариата ШОС за период с мая 2023 года по май 2024 года.

- Хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, сотрудников Министерства иностранных дел Казахстана и казахстанских партнеров в целом за проведение заседания СМИД ШОС на высоком профессиональном уроне, за оказанное мне и делегации Секретариата необходимое содействие в работе, а также за теплый и радушный прием, – заявил Чжан Мин.

В заседании приняли участие все девять государств-членов на уровне министров иностранных дел или его заместителя, а также директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев и глава МИД Республики Беларусь Сергей Алейник.

К слову, Чжан Мин и Сергей Алейник «сверили часы» по процедуре принятия Беларуси в ШОС.

Напомним, что встреча лидеров стран ШОС в Астане прошла в расширенном формате с участием государств-наблюдателей, партнеров и генерального секретаря ООН. Одной из основных задач встречи министров была комплексная подготовка и содержательное наполнение Астанинского саммита, который пройдет в столице Казахстана в июле.