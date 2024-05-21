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    12:12, 21 Май 2024 | GMT +6

    Заседание ШОС началось с минуты молчания в знак скорби по гибели президента Ирана

    Заседание ШОС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    21 мая 2024 года в Астане стартовало заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу поприветствовал участников и назвал данное заседание ключевым и завершающим этапом подготовки к 24 саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован на 3-4 июля в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заседание началось с минуты молчания в знак скорби по гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахияна.

    В своем выступлении Мурат Нуртлеу поприветствовал министров иностранных дел Пакистана и Беларуси Мухаммада Исхак Дара и Сергея Алейника, которые впервые принимают участие в работе совета.

    — Нынешнее заседание является ключевым и завершающим этапом подготовки к 24 саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который запланирован на 3–4 июля в Астане, — заявил глава МИД Казахстана.

    По его словам, за почти четверть века своего развития ШОС обрела статус авторитетной и эффективной площадки многопрофильного взаимодействия. Казахстан, со своей стороны, непрерывно работал над максимальным раскрытием потенциала ШОС, стремясь к построению инклюзивного диалога и сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания.

    Мурат Нуртлеу добавил, что страны-участницы ШОС возлагают большие ожидани на встречу лидеров государств в Астане, а предстоящие переговоры и решения призваны открыть новую вековую историю организации, а также стать подтверждением приверженности общим усилием для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития.

    Встреча лидеров стран ШОС в Астане пройдет в расширенном формате с участием государств-наблюдателей, партнеров и генерального секретаря ООН.

    Теги:
    ШОС Астана Иран МИД РК
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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