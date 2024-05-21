Какие вопросы обсудят президенты стран-участниц ШОС в Астане

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин подвел итоги прошедшего в Астане Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Главы внешнеполитических ведомств утвердили перечень тем для встречи президентов в 3–4 июля в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Чжан Мин, одной из основных задач встречи министров была комплексная подготовка и содержательное наполнение Астанинского саммита, который пройдет в столице Казахстана в июле.

— Утверждены перечень тем и документов, выносимых на рассмотрение лидеров государств-членов, в том числе проекты Астанинской декларации глав государств-членов ШОС, Инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», Дорожной карты по развитию взаимодействия с партнерами ШОС по диалогу, а также ряда других документов, — заявил Чжан Мин.

Напомним, что встреча лидеров стран ШОС в Астане пройдет в расширенном формате с участием государств-наблюдателей, партнеров и генерального секретаря ООН.



