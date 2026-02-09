Генпрокуратура предупредила казахстанцев о наказании за пропаганду терроризма

— Действующим законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта терроризма. Данные нормы направлены на защиту общественной безопасности и предотвращение угроз жизни и здоровью граждан. Так, санкция статьи 256 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. При этом в случае совершения указанных действий с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ ответственность значительно ужесточается и может достигать 12 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уголовно наказуемыми признаются не только прямые призывы, но и иные формы поддержки терроризма. В частности, одобрение или поддержка совершённого террористического акта, в т. ч. в форме комментариев или иных публикаций в соцсетях, также расценивается как пропаганда терроризма. При этом гарантированная Конституцией свобода слова не допускает пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности, подрыва безопасности государства, войны, а также культа жестокости и насилия.

— В сети Интернет и соцсетях нередко распространяются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов, вокзалов и других социально значимых объектов. Подобные сообщения, как правило, не подтверждаются, однако каждое из них рассматривается правоохранительными органами как реальная угроза и требует немедленного реагирования. За такие действия статьёй 273 УК предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет, — добавили в Генпрокуратуре.

Поясняется, что люди ошибочно полагают, что могут остаться анонимными, но в условиях цифровизации и развития «умных» решений установление личности правонарушителя является лишь вопросом времени.

— В прошлом году в суд направлено 25 уголовных дел по фактам лжетерроризма. В одном из случаев ученик 11 класса, представившись чужим именем, изменив голос и используя программы для подмены IP-адреса, сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города Жетысай. Несмотря на предпринятые попытки скрыть свою личность, несовершеннолетнее лицо было установлено и осуждено к 1 году ограничения свободы. В другом случае житель города Актау за ложное сообщение о наличии бомбы в одном из учреждений образования осуждён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, — поделились в ведомстве.

Также отмечается, что каждое подобное сообщение влечёт за собой масштабные проверки с привлечением подразделений МЧС, полиции, КНБ и бригад скорой помощи. Затраченные на это силы и средства подлежат взысканию с виновных лиц.

Генеральная прокуратура призывает граждан к благоразумию, а родителей — уделять особое внимание поведению и активности детей в интернете и социальных сетях. Даже кажущаяся безобидной «шутка» может повлечь серьёзные правовые последствия и навсегда изменить судьбу человека.

Ранее сообщалось, что алматинец оставил комментарий в соцсетях с угрозой взрыва, позже мужчина был задержан.