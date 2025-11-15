Алматинец оставил комментарий с угрозой взрыва: его задержали
В Алматы полиция задержала мужчину, угрожавшего взрывом в комментариях под публикацией, передает корреспондент агентства Kazinform.
Комментарий был оставлен в одном из интернет-ресурсов под публикацией, связанной с деятельностью религиозных объединений.
По сигналу, поступившему на пульт «102», незамедлительно среагировали сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы.
В результате личность автора комментария установлена. Им оказался житель Алматы 2004 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции.
— Любые угрозы, в том числе оставленные в интернете, рассматриваются полицией как реальная угроза общественной безопасности. Подобные «шутки» имеют тяжкие последствия. Каждое сообщение проверяется, и виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законом, –
сказал начальник управления Асхат Даулетияров.
Полиция Алматы призвала граждан проявлять ответственность при использовании социальных сетей и не допускать публикации или распространения сообщений, содержащих угрозы или призывы противоправного характера.
Напомним, полиция Мангистауской области устанавливает источник распространения слухов о «массовом кровопролитии» в школах Актау в социальных сетях.