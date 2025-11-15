Алматинец оставил комментарий с угрозой взрыва: его задержали

Комментарий был оставлен в одном из интернет-ресурсов под публикацией, связанной с деятельностью религиозных объединений.

По сигналу, поступившему на пульт «102», незамедлительно среагировали сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматы.

В результате личность автора комментария установлена. Им оказался житель Алматы 2004 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в подразделение полиции.

— Любые угрозы, в том числе оставленные в интернете, рассматриваются полицией как реальная угроза общественной безопасности. Подобные «шутки» имеют тяжкие последствия. Каждое сообщение проверяется, и виновные привлекаются к ответственности в соответствии с законом, –

сказал начальник управления Асхат Даулетияров.

Полиция Алматы призвала граждан проявлять ответственность при использовании социальных сетей и не допускать публикации или распространения сообщений, содержащих угрозы или призывы противоправного характера.

Напомним, полиция Мангистауской области устанавливает источник распространения слухов о «массовом кровопролитии» в школах Актау в социальных сетях.