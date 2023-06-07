Гендиректор ЮНЕСКО посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле прибыла в Казахстан для участия в Международном Форуме Астана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках поездки Одрэ Азуле посетила город Туркестан, где осмотрела мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, первого из казахстанских объектов, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе осмотра Государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Ерлан Карин рассказал главе международной организации о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея. Одрэ Азуле с большим вниманием ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия.