Где в Казахстане расходуют больше всего энергии
В Государственный энергетический реестр Казахстана по состоянию на январь 2026 года включены свыше 21 тыс. организаций, которые потребляют ежегодно 1500 и более тонн условного топлива, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
В 2025 году в целом ими было израсходовано 70,8 млн тонн условного топлива.
Региональная картина энергопотребления
Наиболее крупные потребители энергоресурсов в стране сосредоточены:
- в Павлодарской области — 24,5% (доля от общего потребления предприятиями, входящими в список ГЭР);
- в Карагандинской области — 18,1%;
- в Атырауской области — 9,6%.
Это связано с концентрацией энергетических и промышленных объектов в регионах, богатых природными ресурсами:
- уголь — Павлодарская и Карагандинская области;
- природный газ — Мангистауская и Атырауская области.
Кто потребляет больше всего энергии?
При этом количественное и энергетическое распределение субъектов ГЭР также существенно различаются.
По числу организаций лидируют:
- образование — 54% от общего количества субъектов;
- государственное управление и оборона — 20,7%;
- искусство, развлечения и отдых — 6,2%;
- здравоохранение и социальные услуги — 5,5%.
Однако основное энергопотребление сосредоточено совсем в других секторах.
Наибольшая доля от общего объёма энергоресурсов приходится на:
- электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха — 40,4% потребления при доле всего 1,3% от числа субъектов;
- обрабатывающую промышленность — 32,4% при доле 2,5%;
- горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 14,6% при доле 0,7%.
Это наглядно демонстрирует, что именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны.
Задачи Государственного энергетического реестра
Государственный энергетический реестр предназначен для учёта потребления энергии и контроля энергосбережения. Он используется при формировании государственной энергетической политики. Его данные необходимы для понимания реальной картины энергопотребления и оптимального управления энергетикой страны. В список ГЭР попадают крупнейшие потребители энергоресурсов: ИП и юридические лица, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий.
Ранее сообщалось, что Минэнерго РК рассматривает план ремонта котельных и тепловых сетей на 2026 год.