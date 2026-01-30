РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:32, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Где в Казахстане расходуют больше всего энергии

    В Государственный энергетический реестр Казахстана по состоянию на январь 2026 года включены свыше 21 тыс. организаций, которые потребляют ежегодно 1500 и более тонн условного топлива, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    отопительный сезон
    Фото: Kazinform

    В 2025 году в целом ими было израсходовано 70,8 млн тонн условного топлива.

    Региональная картина энергопотребления

    Наиболее крупные потребители энергоресурсов в стране сосредоточены:

    • в Павлодарской области — 24,5% (доля от общего потребления предприятиями, входящими в список ГЭР);
    • в Карагандинской области — 18,1%;
    • в Атырауской области — 9,6%.

    Это связано с концентрацией энергетических и промышленных объектов в регионах, богатых природными ресурсами:

    • уголь — Павлодарская и Карагандинская области;
    • природный газ — Мангистауская и Атырауская области.

    Кто потребляет больше всего энергии?

    При этом количественное и энергетическое распределение субъектов ГЭР также существенно различаются.

    По числу организаций лидируют:

    • образование — 54% от общего количества субъектов;
    • государственное управление и оборона — 20,7%;
    • искусство, развлечения и отдых — 6,2%;
    • здравоохранение и социальные услуги — 5,5%.

    Однако основное энергопотребление сосредоточено совсем в других секторах.

    Наибольшая доля от общего объёма энергоресурсов приходится на:

    • электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха — 40,4% потребления при доле всего 1,3% от числа субъектов;
    • обрабатывающую промышленность — 32,4% при доле 2,5%;
    • горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 14,6% при доле 0,7%.

    Это наглядно демонстрирует, что именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны.

    Задачи Государственного энергетического реестра

    Государственный энергетический реестр предназначен для учёта потребления энергии и контроля энергосбережения. Он используется при формировании государственной энергетической политики. Его данные необходимы для понимания реальной картины энергопотребления и оптимального управления энергетикой страны. В список ГЭР попадают крупнейшие потребители энергоресурсов: ИП и юридические лица, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий.

    Ранее сообщалось, что Минэнерго РК рассматривает план ремонта котельных и тепловых сетей на 2026 год.

    Теги:
    Топливо Рейтинг Энергетика
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают