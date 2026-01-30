Где в Казахстане расходуют больше всего энергии

В 2025 году в целом ими было израсходовано 70,8 млн тонн условного топлива.

Региональная картина энергопотребления

Наиболее крупные потребители энергоресурсов в стране сосредоточены:

в Павлодарской области — 24,5% (доля от общего потребления предприятиями, входящими в список ГЭР);

в Карагандинской области — 18,1%;

в Атырауской области — 9,6%.

Это связано с концентрацией энергетических и промышленных объектов в регионах, богатых природными ресурсами:

уголь — Павлодарская и Карагандинская области;

природный газ — Мангистауская и Атырауская области.

Кто потребляет больше всего энергии?

При этом количественное и энергетическое распределение субъектов ГЭР также существенно различаются.

По числу организаций лидируют:

образование — 54% от общего количества субъектов;

государственное управление и оборона — 20,7%;

искусство, развлечения и отдых — 6,2%;

здравоохранение и социальные услуги — 5,5%.

Однако основное энергопотребление сосредоточено совсем в других секторах.

Наибольшая доля от общего объёма энергоресурсов приходится на:

электроснабжение, подачу газа, пара и кондиционирование воздуха — 40,4% потребления при доле всего 1,3% от числа субъектов;

обрабатывающую промышленность — 32,4% при доле 2,5%;

горнодобывающую промышленность и разработку карьеров — 14,6% при доле 0,7%.

Это наглядно демонстрирует, что именно промышленно-энергетические предприятия формируют основную нагрузку на энергосистему страны.

Задачи Государственного энергетического реестра

Государственный энергетический реестр предназначен для учёта потребления энергии и контроля энергосбережения. Он используется при формировании государственной энергетической политики. Его данные необходимы для понимания реальной картины энергопотребления и оптимального управления энергетикой страны. В список ГЭР попадают крупнейшие потребители энергоресурсов: ИП и юридические лица, а также государственные учреждения, субъекты квазигосударственного сектора и естественных монополий.

Ранее сообщалось, что Минэнерго РК рассматривает план ремонта котельных и тепловых сетей на 2026 год.