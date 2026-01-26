Минэнерго РК рассматривает план ремонта котельных и тепловых сетей на 2026 год

Ведомство ведет подготовку энергетической инфраструктуры страны к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

Главный акцент сделан на практической реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» и достижении ключевого показателя по снижению уровня изношенности тепловых сетей до 42 % к 2029 году.

На сегодняшний день заслушаны планы на 2026 год 33 субъектов из 11 регионов страны, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, а также области Абай и Жетісу.

По итогам рассмотрения планов каждому энергопредприятию были даны соответствующие поручения, исполнение которых находится на особом контроле территориальных департаментов.



Следует отметить, что по итогам 2025 года выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей общей протяженностью 323 км, что позволило снизить уровень изношенности по стране с 52 % до 50 %.