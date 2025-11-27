Где в Казахстане производят больше мебели

Однако индекс физического объёма, составляющий всего 99,9%, показывает, что в реальном выражении в секторе наблюдается стагнация.

Более половины всего объёма производства за январь–октябрь 2025 года пришлось лишь на три региона — Алматы (24,6 млрд тенге), а также Алматинскую (22,3 млрд тенге) и Туркестанскую (16,4 млрд тенге) области. Стоит отметить: выпуск мебели в Алматинской области (по крайней мере в деньгах) показал рост в 2,1 раза по сравнению с январём–октябрём 2024-го.

Если рассмотреть данные в натуральном выражении, картина будет более ясной. Так, в структуре производства мебели существенный рост по сравнению с прошлым годом был отмечен в категории деревянной офисной мебели: сразу на 41,8% до 353,5 тыс. ед. Вырос также выпуск деревянной мебели для столовой и гостиной (на 24,5% до 97,5 тыс. ед.) и специальной мебели для сидения с металлическим каркасом (на 5% до 995,1 тыс. ед.).

При этом производство деревянной мебели для спальни (кроме кроватей и шкафов) сократилось более чем в 2 раза до 14 тыс. ед., а выпуск кухонной мебели — на 8,3% до 107,4 тыс. ед.

Отечественные мебельные фабрики за январь–сентябрь 2025 года неплохо обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на кухонную и деревянную офисную мебель: на 71% и на 83,1% соответственно. Импорт кухонной мебели по сравнению с прошлым годом сократился почти на треть, а импорт деревянной офисной мебели — на 25%. При этом объём реализации кухонной мебели на внутреннем рынке за год уменьшился на 18,3% до 135,9 тыс. ед., а объём реализации деревянной офисной мебели наоборот вырос на 25,2% до 382,4 тыс. ед.

Заметно сократилась доля отечественных фабрик в сегменте деревянной мебели для предприятий торговли. Так, казахстанские мебельщики обеспечили спрос на неё лишь на 7,4% за январь–сентябрь текущего года против 70,6% за аналогичный период 2024-го. Импорт показал рост сразу в 18,8 раза до 244,6 тыс. ед., а реализация на внутреннем рынке увеличилась сразу в 6 раз до 263,7 тыс. ед.

Спрос на деревянную мебель для столовой и гостиной отечественные производители обеспечили на 18,6% против 13,6% годом ранее. Импорт уменьшился на 11,7% до 387,6 тыс. ед. Объём реализации такой мебели на внутреннем рынке также сократился: на 6,5% до 474,1 тыс. ед.

Казахстанские фабрики обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мебель для сидения с деревянным каркасом на 16,6% (годом ранее — на 11,2%), на мебель для сидения с металлическим каркасом — на 39,6% (годом ранее — на 39,1%), на прочую мебель для сидения — на 8,1% (годом ранее — на 0,8%). Объём импорта показал рост только в категории мебели для сидения с металлическим каркасом: на 4,2% до 1,3 млн ед. Объём реализации на внутреннем рынке также увеличился только по мебели для сидения с металлическим каркасом: на 4% до 2,2 млн ед.

По итогам октября текущего года цены на мебель и предметы домашнего обихода выросли на 0,3% за месяц и на 8,2% за год. Среди мебели заметнее всего подорожали за год наборы мебели для спальни (на 8,7%, а годом ранее — на 8,8%) и диваны-кровати (на 8,5%, а год назад — на 7,3%).

Столы стали дороже на 8,3%, стулья — на 7,3%. При этом годом ранее в этих категориях был отмечен рост цен сразу на 11,3% и на 10,4% соответственно. Шкафы для платьев и белья выросли в цене на 7,8% (годом ранее — на 9,7%).

