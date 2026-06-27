Где в Казахстане дешевле купить квас, газировку и воду

Врачи хоть и не рекомендуют пить газировку для спасения от жары, а использовать воду, но это все равно не останавливает казахстанцев. Сколько стоит неполезный, но вкусный напиток, узнал корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанцы пьют разные напитки в жару, но для составления рейтинга стоимости мы взяли три разновидности — это квас, различные газированные сладкие лимонады и газированная вода. Расчет брали по стоимости за литровую бутылку не разливного напитка и самую низкую цену.

Квас

Напиток на основе хлеба, солода и ряда других продуктов дешевле всего удалось найти в Талдыкоргане. Стоимость литровой бутылки начинается от 300 тенге. Следом расположился Шымкент, где цена от 340 тенге. В Туркестане уже от 350 тенге и до 400 тенге можно купить квас также в Павлодаре, напиток местного производства стоит здесь 395 тенге.

В Актобе цены начинаются уже от 400 тенге. В Петропавловске обойдется в 440 тенге, а в Актау минимум в 450 тенге. В Караганде и Костанае стоимость уже от 480 тенге. Одна из самых распространенных низких цен на квас по стране — 500 тенге. Именно за столько напиток можно купить в Кокшетау, Уральске, Жезказгане и Кызылорде.

В Астане и Таразе стоимость кваса начинается от 550 тенге. Следом оказался Атырау, где литр хлебного напитка уже обойдется минимум в 560 тенге. Тем временем, в Алматы цены вовсе от 600 тенге, но дороже всего оказалось в Усть-Каменогорске и Семее, от 700 тенге.

Фото: Kazinform/ИИ

Газировки

К газировкам можно отнести различные сладкие лимонады и при этом сильногазированные. Максимальные цены на них в городах Казахстана могут переходить порог в 1000 тенге за литр. Самую дешевый такой напиток нашелся в Таразе, от 195 тенге. Следом оказались Шымкент, Атырау и Туркестан, где стоимость начинается от 250 тенге за литр. Далее расположился Уральск — от 280 тенге.

От 300 тенге стоимость газировки в Петропавловске и Талдыкоргане. В Костанае уже от 330 тенге, а в Павлодаре от 350 тенге. В Кызылорде, Кокшетау и Актау придется отдать уже минимум 400 тенге за литр.

В Караганде стоимость начинается от 445 тенге. Следом расположился Актобе, где цены от 480 тенге. Недалеко ушел Жезказган — от 485 тенге и также почти рядом Алматы, где за напиток надо заплатить от 500 тенге. Меж тем, дороже всего в Астане, Семее и Усть-Каменогорске — от 600 тенге.

Инфографика: Kazinform

Вода

В данном случае брали во внимание газированную воду, хотя в цене она практически не отличается от обычной бутилированной воды без газа. Но стоит отметить, что пить именно воду не только полезнее в жару, но и куда дешевле во многих городах Казахстана.

Стоимость газированной воды в Таразе начинается от 195 тенге. В Атырау и Талдыкоргане от 200 тенге. Следом Павлодар с ценой от 220 тенге, далее Туркестан и вновь не сильно дорого — от 230 тенге за литр. Также до 300 тенге можно купить воду в Кызылорде, где цена за литр от 250 тенге.

Одна из самых распространенных минимальных цен — 300 тенге. Такую сумму выставляют в Кокшетау, Уральске, Петропавловске, Алматы, Усть-Каменогорске, Семее и Шымкенте.

В Актобе цены от 325 тенге, в Караганде от 335 тенге, в Жезказгане и Актау от 350 тенге. В Костанае же стоимость начинается от 370 тенге, ну, а дороже всего в Астане — от 400 тенге за литр.

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