Где дешевле купить арбуз и дыню: сравнение цен по регионам Казахстана

С наступлением жары на рынках и в магазинах Казахстана появились первые арбузы и дыни. Несмотря на то, что до традиционного сезона бахчевых еще далеко, покупателей это не останавливает. Во сколько обойдется приобретение летнего лакомства в разных регионах страны, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

С наступлением лета на прилавках магазинов и рынков появились первые бахчевые. Конечно, пока их стоимость заметно выше, чем будет в разгар сезона, но казахстанцы уже распробовали эти летние лакомства. Сами продавцы объясняют высокие цены логистикой и тем, что основной объем продукции пока поступает из Туркестанской области и Узбекистана. Традиционно по мере увеличения поставок и начала массового сбора урожая цены начинают снижаться. Обычно это происходит в июле и августе.

Специалисты отмечают, что естественный сезон созревания большинства сортов арбузов и дынь наступает значительно позже — к концу июля, а наиболее благоприятным временем для покупки бахчевых считается период с конца августа по октябрь. Именно поэтому ранние бахчевые часто вызывают опасения — а вдруг в плодах содержатся нитраты? При этом эксперты подчеркивают: не каждый июньский арбуз опасен. Продукция на казахстанских рынках проходит санитарный контроль, но покупать такие арбузы и дыни стоит только в официальных местах торговли, где продавец может подтвердить происхождение товара документами.

Специалисты рекомендуют не покупать бахчевые вдоль автомобильных дорог и в местах стихийной торговли. Также следует избегать поврежденных плодов с трещинами и вмятинами. Перед употреблением арбуз или дыню необходимо тщательно мыть, а разрезанные плоды хранить только в холодильнике.

На сегодняшний день цены на арбузы по стране варьируются в пределах 250-300 тенге за килограмм. А это значит, что за средний арбуз весом в 7-8 килограмм покупатель отдаст чуть больше 2000 тенге. Кажется, не так и много. Однако сами покупатели подчас отмечают, что арбузы по низкой цене внешне выглядят «подозрительно» и имеют водянистый цвет.

Инфографика: Kazinform

Самые низкие расценки на арбузы на юге страны — в Туркестане и Шымкенте (всего 200 тенге за килограмм). Чуть дороже — 230-250 тенге за килограмм летнего лакомства вы отдадите в Костанае, Кызылорде, Семее и Караганде. В Актау, Кокшетау, Петропавловске и столице цены на арбузы начинаются от 270 тенге за килограмм. А жителям Павлодара, Алматы, Актобе, Атырау, Жезказгана и Тараза придется заплатить за килограмм бахчевых минимально 300 тенге. Самые дорогие арбузы в Талдыкоргане и Уральске — от 350 тенге, а также Усть-Каменогорске, где за килограмм лакомства просят 450 тенге.

Дыня — лакомство более дорогое. Во всех регионов страны к этому времени в продаже уже есть так называемая «колхозница» — ароматная и более дешевая, чем ее родственница крупная дыня-«торпеда». Однако и здесь разница в цене не столь критична — обычно не более 100 тенге.

Самые дешевые дыни в начале лета продаются в Усть-Каменогорске (250 тенге за килограмм), Алматы (260 тенге) и Туркестане (270 тенге). А вот во всех остальных регионах цены варьируются от 400 до 800 тенге за килограмм лакомства. От 400 до 430 тенге обойдется покупка одного килограмма дыни в Петропавловске, Шымкенте, Кокшетау и Костанае. Чуть дороже — в Павлодаре (от 500 тенге) и Астана (от 550 тенге). Дыни по цене 600 тенге за килограмм продаются в Кызылорде, Актобе, Талдыкоргане, Караганде и Уральске. Самым дорогим лакомством дыня пока является для жителей Тараза, Жезказгана, Атырау, которым приходится платить по 700 тенге за килограмм, а также Актау — здесь цены на дыню и вовсе стартуют от 750 тенге.

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