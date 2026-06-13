Индекс окрошки: где в Казахстане дешевле приготовить летний суп

С приходом жаркого лета меняются и гастрономические предпочтения казахстанцев. Одним из главных символов летнего стола остается окрошка. Сколько стоит порция в общепите и приготовленная дома в различных регионах страны, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Окрошка по праву считается лидером летнего стола. Она отлично освежает благодаря холодной основе (будь то квас, кефир или минеральная вода), легка в приготовлении и не требует сложной термической обработки: большинство ингредиентов достаточно просто нарезать. Классический рецепт включает вареный картофель, яйца, свежие огурцы, редис, зелень и мясную составляющую — колбасу или отварное мясо. При этом вариаций существует множество: от диетических до вегетарианских.

Несмотря на простоту рецепта, в заведениях общепита цена на окрошку может значительно отличаться от домашней. На формирование стоимости влияет сразу несколько факторов. Это качество продуктов (рестораны могут использовать дорогие ингредиенты: фермерские овощи или авторские заправки), в цену включены расходы на аренду, зарплату персонала, логистику и обслуживание. Кроме того, играет роль формат заведения: в столовой окрошка будет стоить дешевле, чем в кафе или ресторане с авторской кухней.

Если сравнивать цену на окрошку в различных регионах Казахстана, то самый бюджетный вариант можно найти в столовых города Кокшетау — всего 500 тенге за порцию. Чуть дороже летнее лакомство в Павлодаре, Петропавловске (от 750 тенге) и Астане (от 800 тенге). Средние расценки на блюдо в размере 900-1100 тенге в Костанае, Шымкенте, Усть-Каменогорске, Кызылорде, Караганде и Алматы. Жителям Талдыкоргана, Туркестана и Жезказгана придется заплатить в кафе в среднем 1200 тенге за порцию освежающего супа, а жителям Семея — от 1390 тенге. Дороже окрошка в Таразе и Уральске — от 1500 тенге, а также Актобе — от 1700 тенге. Минимально более 2000 тенге за порцию вы заплатите в общепите Актау и Атырау.

Верхний предел цен на окрошку — 3000-3200 тенге — можно встретить в элитных ресторанах. В примеру, в Семее стоимость может достигать 2500 тенге за более премиальные варианты — с добавлением ростбифа или копченостей.

Фото: Kazinform

Но более выгодно готовить окрошку в домашних условиях, к тому же с ее приготовлением справится даже начинающий кулинар. Это занимает минимум времени и позволяет адаптировать рецепт под свои вкусы: добавить больше зелени, заменить колбасу на курицу или вовсе сделать легкий овощной вариант. Также домашняя окрошка выигрывает не только по цене, но и по контролю качества. Можно быть уверенным в свежести ингредиентов.

Мы сравнили, во сколько обойдется приготовление окрошки в различных регионах страны. За основу взяли рецепт классической окрошки на шесть персон (общий объем более трех литров): 500 г вареной колбасы, 5–6 картофелин (600 г), 6 яиц, 3–4 свежих огурца (500 г), 10–12 редисок (пучок), много зелени, соль и заправка (в нашем случае кефир с минералкой — 1,5 — 2 л).

При подсчете стоимости всех входящих ингредиентов выяснилось, что дешевле всего приготовление обойдется жителям Шымкента, которые потратят 2927 тенге на кастрюльку окрошки для шести человек. Одна порция будет стоить всего 488 тенге. Чуть дороже летнее лакомство выйдет в Уральске — 3030 тенге на шестерых и всего 505 тенге — одна порция, в Туркестане — 3185 /531 тенге, соответственно, и Таразе — 3440 /573 тенге. В Талдыкоргане, чтобы приготовить окрошку на компанию из шестерых человек, Вы потратите всего 3715 тенге, это по 619 тенге за порцию, в Караганде — 3820 тенге, или по 637 за одну тарелку летнего супа. Около 600-700 тенге за порцию выйдет приготовление окрошки для жителей Атырау (3828 тенге на шестерых или 638 тенге на одного), Кокшетау (3982 /666 тенге), Павлодара (4059 /677 тенге), Кызылорде (4160 /693 тенге), Жезказгана (4204 /701 тенге), Актобе (4222 /704 тенге), Алматы (4283 /714 тенге) и Петропавловска (4316 /719 тенге).

Ближе к пяти тысячам за ингредиенты для окрошки на шестерых заплатят жители Актау — здесь она обойдется в 4481 тенге, или 747 тенге за одну порцию. В Семее — 4512 тенге или 752 тенге за тарелочку блюда. В Астане — 4625 тенге на шестерых или 771 тенге на каждого. В Костанае — 4647 тенге и 775 тенге за порцию, соответственно. Самым дорогим станет приготовление блюда в Усть-Каменогорске — за 5115 тенге на шестерых. Одна порция здесь будет стоить 853 тенге. Но все же это будет дешевле, чем поесть ее в общепите. Единственным городом, где в столовой окрошку можно купить дешевле, чем приготовить самим, стал Кокшетау — 500 тенге в общепите против 666 тенге за тарелку домашней.

Напомним, ранее мы сравнивали, сколько стоит отдых на курортах Казахстана летом 2026 года.