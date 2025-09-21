Где в Алматы появится улица имени фигуриста Дениса Тена

В ходе очередной сессии маслихата на рассмотрение было вынесено решение ономастической комиссии о присвоении названий 156 безымянным улицам города. Из них 22 будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны, 15 — имена выдающихся личностей, внесенных в список «Исторические личности».

Среди них академик Абдуали Кайдар, археолог Карл Байпаков, историк Сайым Балмуканов, чемпион мира по тяжелой атлетике Анатолий Храпатый, призер Олимпийских игр, фигурист Денис Тен, народный писатель Казахстана Абдижамил Нурпеисов, поэт и писатель Музафар Алимбаев, абаевед Кайым Мухамедханов, основатель отечественной мультипликации Амен Кайдаров, а также народная артистка СССР Наталья Сац.

Еще 118 улиц получат топонимические, историко-познавательные и традиционные названия. Предложения предварительно обсуждались на комиссиях маслихата, согласованы с Общественным советом города и получили положительное заключение Республиканской ономастической комиссии.

Ранее сообщалось, что в честь прославленного фигуриста Дениса Тена будет названа улица в Бостандыкском районе Алматы. Речь идет о 7-й улице микрорайона Архат протяженностью около 800 метров, расположенной выше Парка Первого Президента, недалеко от реки Большая Алматинка.