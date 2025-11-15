РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Где смотреть матч Казахстан — Бельгия

    15 ноября на «Астана Арене» в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года сыграют сборные Казахстана и Бельгии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Коллаж: Сanva

    Начало матча — в 19:00 по времени Астаны.

    Прямую трансляцию игры будет вести телеканал Qazsport. Прямой эфир телеканала доступен по данный ссылке, а трансляция включится уже в 18:50.

    Если для сборной Казахстана это будет завершающий матч отборочного цикла, то для Бельгии — предпоследний и с точки зрения турнирных задач очень важный.

    Сейчас Бельгия занимает первую строчку в подгруппе J с 14 очками, но в случае потери очков в Астане может потерять ее — отрыв от ближайших преследователей невелик. 

    С 13 баллами идет Северная Македония, с 10 очками — Уэльс.

    У сборной Казахстана перед матчем с Бельгией в активе 7 баллов и шансов на проход хотя бы в следующий этап отбора практически нет.

    У Бельгии в предстоящей игре не смогут принять участие в матче травмированные суперзвезды Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне.

    Но противник и без этих классных футболистов неимоверно силен.

    Казахстан, несмотря на турнирную ситуацию, рассчитывает дать бой грозным оппонентам. Тем более, что опыт отбора очков у сборной Бельги у казахстанской футбольной дружины есть.

    Напомним, ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов раскрыл план сборной Казахстана на матч с Бельгией.

    Прогноз экспертов на предстоящую игру можно прочитать здесь.  

    Теги:
    Спорт Футбол Матч Сборная Казахстана Астана Бельгия
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают