Где смотреть матч Казахстан — Бельгия

Начало матча — в 19:00 по времени Астаны.

Прямую трансляцию игры будет вести телеканал Qazsport. Прямой эфир телеканала доступен по данный ссылке, а трансляция включится уже в 18:50.

Если для сборной Казахстана это будет завершающий матч отборочного цикла, то для Бельгии — предпоследний и с точки зрения турнирных задач очень важный.

Сейчас Бельгия занимает первую строчку в подгруппе J с 14 очками, но в случае потери очков в Астане может потерять ее — отрыв от ближайших преследователей невелик.

С 13 баллами идет Северная Македония, с 10 очками — Уэльс.

У сборной Казахстана перед матчем с Бельгией в активе 7 баллов и шансов на проход хотя бы в следующий этап отбора практически нет.

У Бельгии в предстоящей игре не смогут принять участие в матче травмированные суперзвезды Ромелу Лукаку и Кевин Де Брёйне.

Но противник и без этих классных футболистов неимоверно силен.

Казахстан, несмотря на турнирную ситуацию, рассчитывает дать бой грозным оппонентам. Тем более, что опыт отбора очков у сборной Бельги у казахстанской футбольной дружины есть.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана Талгат Байсуфинов раскрыл план сборной Казахстана на матч с Бельгией.

