Смена часовых поясов и холод — что беспокоит сборную Бельгии по футболу перед игрой в Астане

Для бельгийцев игра в Астане станет предпоследней в групповом турнире. После этого они примут Лихтенштейн дома. Если бельгийцы хотя бы не проиграют в Казахстане, то «красные дьяволы» практически обеспечили прямую путевку на Чемпионам мира.

Свою последнюю игру в октябре против сборной Уэльса, бельгийцы уверено выиграли со счетом 4:2. Причем в Кардиффе бельгийцы первыми пропустили гол, но затем уверено выиграли с крупным счетом.

В начале игры счет открыл защитник сборной Уэльса Джо Родон. На 18-й минуте звезда бельгийцев — полузащитник Кевин Де Брёйне восстановил равновесие, забив с пенальти. На 24-й минуте защитник Тома Мёнье вывел сборную Бельгии вперед.

Во втором тайме, на 76-й минуте Де Брёйне реализовал второй 11-метровый удар и оформил дубль. На 89-й минуте нападающий Натан Бродхед сократил отставание Уэльса. Однако в конце игры вингер Леандро Троссард забил четвёертый мяч «красных дьяволов» во встрече.

Таким образом, бельгийцы занимают первое место в группе «J» с 14 очками. На втором месте сборная Северной Македонии — 13 очков. При этом у бельгийцев сыграно шесть игр, а у македонцев — семь. Уэльс на третьем месте — 10 очков. И у сборной Казахстана — 7 очков.

Даже без травмированного нападающего Ромелу Лукаку «красные дьяволы», несомненно, обладают достаточной мощью, чтобы обеспечить себе место в финальной стадии предстоящего Чемпионата мира, забив 21 гол в шести матчах группового этапа.

На одно очко они опережают своих ближайших соперников за первое место — Северную Македонию. Однако у бельгийцев впереди два матча — и если им удастся выиграть две игры, то свой матч, то квалификация будет закрыта еще до заключительного игрового дня.

Команда тренера Руди Гарсии планирует завершить свою кампанию двумя победными матчами — Казахстан, а затем Лихтенштейн во вторник, — так что бельгийские болельщики уже планируют поездку в Северную Америку следующим летом.

Отставая на шесть очков от второго места и имея в запасе всего одну игру, наша сборная к сожалению теоретически не претендует на место в первой тройке группы «J», поэтому в субботу команда будет играть в большей степени за спортивную честь страны. Не исключено, что дома наши игроки захотят также поквитаться за поражение с крупным счетом (0:6) в Брюсселе.

В свою очередь, бельгийцам есть чем рисковать. По крайней мере команда Р.Гарсия не намерена проигрывать. Поскольку практически рядом находятся сборные Северной Македонии и Уэльса, а победа в г. Астане кратно увеличит вероятность выхода в финал ЧМ-2026 г.

Восходящая звезда атаки с «огнем в ногах»

Поскольку Ромелу Лукаку и Кевин Де Брюйне отсутствуют в составе, а затем и на матче с Лихтенштейном, «красные дьяволы», похоже, все больше зависят в атаке от Жереми Доку.

Жереми Баффур Доку родился 27 мая 2002 года. Вингер клуба Премьер —лиги «Манчестер Сити» и сборной Бельгии. Известен прежде всего своей скоростью и дриблингом.

Доку впервые приобрел известность в 17-летнем возрасте, выступая за «Андерлехт», а затем провел три года в клубе Лиги 1 «Ренн». «Манчестер Сити» подписал с ним контракт в августе 2023 года за 65 млн евро; в своем дебютном сезоне он выиграл титул Премьер-лиги.

С 2020 года Доку регулярно выступает в составе сборной Бельгии, представляя страну на всех молодежных уровнях, начиная с уровня до 15 лет, а также принимая участие в Евро-2020, чемпионате мира по футболу 2022 и Евро-2024.

— Сейчас мы зависим от Жереми больше, чем когда-либо? Не знаю, ведь нельзя забывать таких игроков, как Леандро Троссар, Алексис Салемакерс или Доди Люкебакио. Однако Жереми в хорошей форме, надеюсь, он покажет это на этом сборе. Он всегда держит меня в тонусе. В его ногах есть безумие и огонь, мне нравится смотреть, как он играет. Для меня он один из лучших вингеров в мире. Он много работал и оттачивал свою игру, чтобы достичь своего уровня. Он растет. Мы обыграли «Манчестер Сити» в конце октября: когда я увидел его на скамейке запасных, я был невероятно счастлив. Играть против Жереми очень сложно, — говорит бельгийский полузащитник Амаду Онана.

Перспективная замена Р.Лукаку

Бельгийская пресса пишет, что заменой Р.Лукаку может стать уроженец г. Брюгге Шарль Де Кетеларе.

Ему 24 года. Перспективный полузащитник дебютировал в основном составе «Брюгге» в матче шестого раунда Кубка Бельгии против «Франкс Борайнс». 22 октября 2019 года дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, выйдя в стартовом составе в матче против «Пари Сен-Жермен». 22 ноября 2019 года дебютировал в матче высшего дивизиона чемпионата Бельгии против клуба «Остенде».

2 августа 2022 года перешел в итальянский клуб «Милан», подписав контракт до июня 2027 года. Играет в аренде за «Аталанту».

— Не знаю, являюсь ли я нападающим номер один после Ромелу. В любом случае, я перехожу в сборную с уверенностью. Это очень позитивное чувство. Мне было бы приятно продолжить играть на этой позиции, даже если я действительно могу играть и на других позициях. Я хорошо себя чувствую на позиции центрального нападающего… и мы побеждали, когда я играл. Это прекрасное чувство — иметь возможность помочь команде таким образом. Я действительно отличаюсь от Ромелу, но хорошо, когда в команде есть игроки с разными характеристиками. Это может дать разный результат, особенно когда участвуешь в крупном турнире. Я не девятый номер, как Ромелу, он думает о голах и много их забивает. Мне удаётся привнести и другие качества, когда я играю на этой позиции, — сказал Шарль Де Кетеларе в интервью прессе в среду.

Полузащитник Амаду Онана поставил цель — забить гол

— Я чувствую себя очень хорошо. Приятно снова оказаться на поле и снова играть три раза в неделю. Я скучал по этому», рассказывает бельгийскому ТВ полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана.

Забив за свой клуб в прошлые выходные, 24-летний полузащитник поставил перед собой конкретную цель.

— Я надеюсь забить за «красных дьяволов», я долго ждал этого первого гола. Однако моя главная цель — не это; моя главная цель — помочь команде как можно лучше. Мы, безусловно, хотим взять все три очка в Астане. Матч будет непростым, даже если все ожидают от нас победы со счетом 6:0. У валлийцев и македонцев там (в Астане) были трудности. Мы осознаем опасность. Будем бдительны. Лучше всего не смотреть на результаты, полученные в сентябре. Смена часовых поясов, долгий перелет, искусственное поле и холод? Честно говоря, не хочу оправдываться. Все мы профессионалы, мы все играем уже давно. Это часть игры, — говорит А.Онана.

Несмотря на то, что Лукаку и Де Брейне не приехали в Казахстан, у бельгийцев сформировалось новое поколение игроков с сильными нападающими — Доку, Троссаром и Де Кетеларе. Их укрепляют полузащитники Онана и Раскин. В защите стабильную игру показывают Дебаст, Теате, Витсель. Не исключено, что эту сборную Бельгию мы уже скоро увидим на Чемпионате мира в США и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что сборная Бельгии по футболу прилетела в Астану.