    09:00, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Сборная Бельгии по футболу прилетела в Астану

    Видео с прибытием футболистов представили в столичном аэропорту, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    Напомним, что 15 ноября 2025 года на столичном стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии.

    Kazinform сообщал, что для удобства болельщиков акимат города организует специальные автобусы. Движение автобусов начнется с 16:00. Акимат призвал болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.

    Ранее сборная Бельгии, которую называют «Красные дьяволы», потерпела неудачу в матче против Северной Македонии и осложнила себе участие в чемпионате мира.

     

    Динара Жусупбекова
    Автор
