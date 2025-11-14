09:00, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5
Сборная Бельгии по футболу прилетела в Астану
Видео с прибытием футболистов представили в столичном аэропорту, передает агентство Kazinform.
Напомним, что 15 ноября 2025 года на столичном стадионе «Астана Арена» состоится футбольный матч между национальными сборными Казахстана и Бельгии.
Kazinform сообщал, что для удобства болельщиков акимат города организует специальные автобусы. Движение автобусов начнется с 16:00. Акимат призвал болельщиков воспользоваться организованным общественным транспортом для своего удобства и безопасности.
Ранее сборная Бельгии, которую называют «Красные дьяволы», потерпела неудачу в матче против Северной Македонии и осложнила себе участие в чемпионате мира.