Где смотреть матч «Кайрат» - «Брюгге» в Лиге чемпионов

Соперником алматинской команды в общем этапе Лиги чемпионов на этот раз будет бельгийский клуб «Брюгге». Команда уже прибыла в Астану, поприветствовала всех на казахском языке и рассказала о том, чем занялась в полете.

Матч пройдет в Астане, так как домашняя арена «Кайрата» — Центральный стадион в Алматы — арена открытого типа и находиться на ней в зимнее время в минусовую температуру некомфортно для болельщиков.

Те, кто не попадет на матч «Кайрат» — «Брюгге» в Астане, сможет посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Qazaqstan. Начало трансляции — в 20:20 по времени Астаны.

Алматинский «Кайрат» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко после шести игр, в активе «Брюгге» — четыре балла.

Отметим, что за «Кайрат» в предстоящей игре не смогут сыграть новички команды, а также Дастан Сатпаев, проходящий реабилитацию.

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко ожидает от игры своей команды хороший уровень.