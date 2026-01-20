Где смотреть матч «Кайрат» - «Брюгге» в Лиге чемпионов
Чемпионы Казахстана по футболу алматинский «Кайрат» 20 января проведет завершающий домашний матч в Лиге чемпионов сезона-2025/26 в Астане на стадионе Астана арена, передает Kazinform.
Соперником алматинской команды в общем этапе Лиги чемпионов на этот раз будет бельгийский клуб «Брюгге». Команда уже прибыла в Астану, поприветствовала всех на казахском языке и рассказала о том, чем занялась в полете.
Матч пройдет в Астане, так как домашняя арена «Кайрата» — Центральный стадион в Алматы — арена открытого типа и находиться на ней в зимнее время в минусовую температуру некомфортно для болельщиков.
Те, кто не попадет на матч «Кайрат» — «Брюгге» в Астане, сможет посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Qazaqstan. Начало трансляции — в 20:20 по времени Астаны.
Алматинский «Кайрат» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов набрал одно очко после шести игр, в активе «Брюгге» — четыре балла.
Отметим, что за «Кайрат» в предстоящей игре не смогут сыграть новички команды, а также Дастан Сатпаев, проходящий реабилитацию.
Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко ожидает от игры своей команды хороший уровень.