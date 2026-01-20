РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:51, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Главный тренер «Брюгге» оценил сложность предстоящего матча с «Кайратом»

    Главный тренер бельгийского «Брюгге» Иван Леко поделился ожиданиями от матча общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата». Встреча пройдет 20 января на «Астана Арене», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Главный тренер «Брюгге» оценил сложность предстоящего матча с «Кайратом»
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Как команда справляется с длительным перелетом и акклиматизацией?

    — Мы постарались организовать все так, чтобы игроки не пострадали от перелета, разницы во времени и погодных условий. Приятно видеть высокий уровень организации — все стремятся как можно быстрее адаптироваться. Мы прилетели за два дня до игры, чтобы привыкнуть к условиям. Уверен, завтра команда будет в хорошей форме.

    — Сложно ли готовиться к сопернику, который долгое время не проводил официальных матчей?

    — Конечно, это непросто. Приходится больше читать, смотреть товарищеские игры. Мы в большей степени сосредоточились на собственных действиях и подготовке. Для победы важны воля, ответственность и личная вовлеченность каждого, поскольку мы не до конца понимаем, чего ожидать от соперника. Нужно быть готовыми к разным сценариям.

    — В составе команды есть кадровые потери. Насколько это влияет на подготовку?

    — Мы настраиваемся на эффективную и качественную игру. У нас есть опыт выступлений в Лиге чемпионов прошлого года. Я доверяю команде, а руководство делает все возможное для ее усиления. Моя задача — создать условия, чтобы завтра мы показали себя с лучшей стороны.

    — Вам известно о переходе Дастана Сатпаева в «Челси»?

    — Мы знаем, что один из молодых игроков «Кайрата» подписал контракт с «Челси», и это хорошая новость. В команде много талантливых футболистов, игроков сборных и легионеров. Это хороший микс, который может создать для нас определенные трудности.

    Отметим, что после шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» набрал четыре очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф. «Кайрат» имеет в активе одно очко и уже утратил шансы на продолжение борьбы.

    Матч «Кайрат» — «Брюгге» состоится 20 января в Астане и начнется в 20:30 по местному времени.

    Ранее главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о подготовке команды к матчу против бельгийского «Брюгге» в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    Теги:
    Спорт Футбол ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают