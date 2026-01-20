Главный тренер «Брюгге» оценил сложность предстоящего матча с «Кайратом»

— Как команда справляется с длительным перелетом и акклиматизацией?

— Мы постарались организовать все так, чтобы игроки не пострадали от перелета, разницы во времени и погодных условий. Приятно видеть высокий уровень организации — все стремятся как можно быстрее адаптироваться. Мы прилетели за два дня до игры, чтобы привыкнуть к условиям. Уверен, завтра команда будет в хорошей форме.

— Сложно ли готовиться к сопернику, который долгое время не проводил официальных матчей?

— Конечно, это непросто. Приходится больше читать, смотреть товарищеские игры. Мы в большей степени сосредоточились на собственных действиях и подготовке. Для победы важны воля, ответственность и личная вовлеченность каждого, поскольку мы не до конца понимаем, чего ожидать от соперника. Нужно быть готовыми к разным сценариям.

— В составе команды есть кадровые потери. Насколько это влияет на подготовку?

— Мы настраиваемся на эффективную и качественную игру. У нас есть опыт выступлений в Лиге чемпионов прошлого года. Я доверяю команде, а руководство делает все возможное для ее усиления. Моя задача — создать условия, чтобы завтра мы показали себя с лучшей стороны.

— Вам известно о переходе Дастана Сатпаева в «Челси»?

— Мы знаем, что один из молодых игроков «Кайрата» подписал контракт с «Челси», и это хорошая новость. В команде много талантливых футболистов, игроков сборных и легионеров. Это хороший микс, который может создать для нас определенные трудности.

Отметим, что после шести туров общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» набрал четыре очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф. «Кайрат» имеет в активе одно очко и уже утратил шансы на продолжение борьбы.

Матч «Кайрат» — «Брюгге» состоится 20 января в Астане и начнется в 20:30 по местному времени.

