Главный тренер «Кайрата» — о составе и готовности к игре с «Брюгге»

Встреча станет последней домашней для «Кайрата» в текущем розыгрыше турнира. Матч пройдет 20 января на стадионе «Астана Арена» и начнется в 20:30 по местному времени.

По словам Уразбахтина, зимой команда потеряла ряд игроков, а новички не могут быть заявлены на Лигу чемпионов.

— Что касается новых игроков — они пока не могут участвовать в Лиге чемпионов. Будем рассчитывать на тех ребят, которые были заявлены в прошлом году. В принципе, изменений будет не так много, тех же футболистов вы завтра и увидите, — отметил наставник.

Говоря о физическом состоянии команды, тренер признал, что «Кайрат» впервые начинает сезон так рано.

— Так рано официальные матчи мы еще не играли. У нас был 12-дневный сбор в Абу-Даби. Конечно, за этот период сложно набрать оптимальные кондиции, но радует, что ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии. Да, мы не в оптимальной форме, но постараемся выглядеть достойно, — сказал Уразбахтин.

Тренер также подчеркнул, что команда не намерена жертвовать результатом ради зрелищности.

— Любой матч Лиги чемпионов — это рейтинг для клуба и для Казахстана, престиж для страны. Здесь есть и финансовая составляющая. Поэтому рассматривать этот матч как проходной мы не можем, — заявил он.

По его словам, клуб рассчитывает на возвращение Сатпаева ко второму сбору в Турции, который стартует 3 февраля.

Кроме того, Уразбахтин сообщил, что вратарь Темирлан Анарбеков остается в команде и на данный момент является основным голкипером «Кайрата».

Тренер также положительно оценил молодых игроков, привлеченных к сборам, отметив, что клуб продолжит делать ставку на казахстанских футболистов.

После шести матчей общего этапа «Кайрат» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице, тогда как у «Брюгге» — четыре балла.

Ранее сообщалось, что нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев не примет участия в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».