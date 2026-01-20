РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    19:50, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Главный тренер «Кайрата» — о составе и готовности к игре с «Брюгге»

    Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о подготовке команды к матчу против бельгийского «Брюгге» в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тренер ФК «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Встреча станет последней домашней для «Кайрата» в текущем розыгрыше турнира. Матч пройдет 20 января на стадионе «Астана Арена» и начнется в 20:30 по местному времени.

    По словам Уразбахтина, зимой команда потеряла ряд игроков, а новички не могут быть заявлены на Лигу чемпионов.

    — Что касается новых игроков — они пока не могут участвовать в Лиге чемпионов. Будем рассчитывать на тех ребят, которые были заявлены в прошлом году. В принципе, изменений будет не так много, тех же футболистов вы завтра и увидите, — отметил наставник.

    Говоря о физическом состоянии команды, тренер признал, что «Кайрат» впервые начинает сезон так рано.

    — Так рано официальные матчи мы еще не играли. У нас был 12-дневный сбор в Абу-Даби. Конечно, за этот период сложно набрать оптимальные кондиции, но радует, что ребята вышли из отпуска в хорошем состоянии. Да, мы не в оптимальной форме, но постараемся выглядеть достойно, — сказал Уразбахтин.

    Тренер также подчеркнул, что команда не намерена жертвовать результатом ради зрелищности.

    — Любой матч Лиги чемпионов — это рейтинг для клуба и для Казахстана, престиж для страны. Здесь есть и финансовая составляющая. Поэтому рассматривать этот матч как проходной мы не можем, — заявил он.

    По его словам, клуб рассчитывает на возвращение Сатпаева ко второму сбору в Турции, который стартует 3 февраля.

    Кроме того, Уразбахтин сообщил, что вратарь Темирлан Анарбеков остается в команде и на данный момент является основным голкипером «Кайрата».

    Тренер также положительно оценил молодых игроков, привлеченных к сборам, отметив, что клуб продолжит делать ставку на казахстанских футболистов.

    После шести матчей общего этапа «Кайрат» набрал одно очко и занимает последнее место в турнирной таблице, тогда как у «Брюгге» — четыре балла.

    Ранее сообщалось, что нападающий алматинского «Кайрата» Дастан Сатпаев не примет участия в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана ФК «Кайрат»
    Адиль Саптаев
    Автор
