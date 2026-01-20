Сатпаев пропустит матч «Кайрата» с «Брюгге» в Лиге чемпионов

Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды Рафаэль Уразбахтин.

— Дастана мы не увидим точно, его и на сборах не было, он проходит лечение. Да, для нас это потеря, но для нас важно здоровье игрока, тем более такого, как Дастан. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на поле, — отметил он.

Таким образом, 17-летний нападающий пропустит уже второй матч подряд на общем этапе турнира. Ранее Сатпаев также не был задействован в декабрьской выездной встрече против греческого «Олимпиакоса», завершившейся поражением «Кайрата» со счетом 0:1.