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    09:30, 31 Май 2025 | GMT +5

    Где смотреть финал Лиги чемпионов

    В ночь с 31 мая на 1 июня в Мюнхене (Германия) состоится финал Лиги чемпионов УЕФА. На стадионе «Альянц Арена» встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Интер», передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pixabay.com

    Матч начнется в 00:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию главного футбольного события сезона можно будет увидеть на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

    Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии, на линиях ему помогут соотечественники Мариус Марика и Ференц Туньоги. Четвертым судьей станет Жуан Пинейру из Португалии, а работу системы VAR будут контролировать Деннис Хиглер (Нидерланды) и его ассистенты Кэтэлин Попа (Румыния) и Пол ван Букел (Нидерланды).

    Путь к финалу

    Для ПСЖ плей-офф начался со стыкового раунда, где команда без труда прошла французский «Брест» (10:0 по сумме двух встреч). Затем парижане одолели сразу трех представителей Англии: «Ливерпуль» (1:1, по пенальти — 4:1), «Астон Виллу» (5:4) и «Арсенал» (3:1).

    «Интер» по дороге к финалу выбил «Фейенорд» (4:1), «Баварию» (4:3) и в драматичном противостоянии обошел «Барселону» (7:6 в дополнительное время).

    В национальных первенствах команды выступили по-разному. ПСЖ досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, завершив сезон победой над «Реймсом» со счетом 3:0. А вот «Интер», несмотря на победу в последнем туре над «Комо» (2:0), не смог стать чемпионом Италии — Скудетто досталось «Наполи».

    История встреч

    До этого сезона команды пересекались лишь в товарищеских играх и в рамках Международного кубка чемпионов.

    Ранее в испанском городе Бильбао состоялся финал Лиги Европы, где английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

    Также комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф выступил против проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.

    Теги:
    Спорт Футбол Мировые новости
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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