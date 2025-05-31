Где смотреть финал Лиги чемпионов

Матч начнется в 00:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию главного футбольного события сезона можно будет увидеть на телеканалах «Qazsport» и «Qazaqstan».

Главным арбитром встречи назначен Иштван Ковач из Румынии, на линиях ему помогут соотечественники Мариус Марика и Ференц Туньоги. Четвертым судьей станет Жуан Пинейру из Португалии, а работу системы VAR будут контролировать Деннис Хиглер (Нидерланды) и его ассистенты Кэтэлин Попа (Румыния) и Пол ван Букел (Нидерланды).

Путь к финалу

Для ПСЖ плей-офф начался со стыкового раунда, где команда без труда прошла французский «Брест» (10:0 по сумме двух встреч). Затем парижане одолели сразу трех представителей Англии: «Ливерпуль» (1:1, по пенальти — 4:1), «Астон Виллу» (5:4) и «Арсенал» (3:1).

«Интер» по дороге к финалу выбил «Фейенорд» (4:1), «Баварию» (4:3) и в драматичном противостоянии обошел «Барселону» (7:6 в дополнительное время).

В национальных первенствах команды выступили по-разному. ПСЖ досрочно оформил чемпионство в Лиге 1, завершив сезон победой над «Реймсом» со счетом 3:0. А вот «Интер», несмотря на победу в последнем туре над «Комо» (2:0), не смог стать чемпионом Италии — Скудетто досталось «Наполи».

История встреч

До этого сезона команды пересекались лишь в товарищеских играх и в рамках Международного кубка чемпионов.

Ранее в испанском городе Бильбао состоялся финал Лиги Европы, где английский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Также комиссар ЕС по спорту Гленн Микаллеф выступил против проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы.