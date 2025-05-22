Финал Лиги Европы: «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер»

Завершился матч финала Лиги Европы, в котором встретились «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли на 53-тысячном стадионе «Сан-Мамес» в испанском городе Бильбао.

Это футбольное противостояние стало шестым в истории европейских турниров, в котором в решающем матче сошлись исключительно английские клубы. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с 44-летним немецким рефери Феликсом Цвайером. Встреча завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 42-й минуте полузащитником «Тоттенхэма» Бреннаном Джонсоном. Благодаря этому результату «шпоры» в третий раз в своей истории завоевали трофей Лиги Европы. Ранее футболисты лондонского клуба поднимали над головой этот кубок в 1972 и 1984 годах, когда турнир назывался Кубком УЕФА.

Победитель также обеспечил себе участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне, а для проигравшей команды нынешний сезон можно считать провальным: «Манчестер» занимает 16 место в Английской премьер-лиге.

В общей сложности за участие в Лиге Европы команда «Тоттенхэм Хотспур» получит от УЕФА свыше €40 млн, а также обеспечила себе дополнительные €18,6 млн благодаря полученному праву на участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Стоит добавить, что трофей Лиги Европы весит 15 килограммов и считается самым тяжелым среди всех наград, присуждаемых УЕФА. Оригинал постоянно находится в штаб-квартире организации, а команде-победителю передается полноразмерная копия.

Ранее Kazinform сообщал о стычке между фанатами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», произошедшей накануне финального матча. По данным британской прессы, в Бильбао прилетели около 80 тысяч английских болельщиков обеих команд.