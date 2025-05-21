Фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» подрались накануне финала Лиги Европы

Как сообщает газета Daily Mail, на матч в Испанию прилетели в общей сложности около 80 тысяч английских болельщиков обеих команд. Игра станет решающей для сезона двух клубов, испытывающих трудности: в данный момент они занимают 16-е и 17-е места в Английской премьер-лиге соответственно.

Победитель встречи не только получит трофей, но и обеспечит себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Проигравших же ждет разочарование после провального сезона.

Матч также имеет большое значение для болельщиков, жаждущих увидеть свои команды с кубком. Для «Тоттенхэма» это может стать первым трофеем за 17 лет, тогда как «Манчестер Юнайтед» надеется на первую победу под руководством португальского тренера Рубена Аморима.

Однако накануне игры обстановка накалилась. Во вторник вечером вспыхнули беспорядки. Фанаты «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» вступили в стычку в Сан-Себастьяне, расположенном в 80 километрах от испанского Бильбао.

По данным испанского издания El Diario Vasco, ситуация обострилась около 21:20 по местному времени. По словам очевидцев, все началось с криков и оскорблений, а затем один болельщик упал на землю от удара.

После этого несколько человек начали бросать различные предметы, были перевернуты столы. Полиция прибыла на место и осталась дежурить в районе инцидента. Когда появились правоохранители, ситуация постепенно стабилизировалась. Задержаний не было, никто серьезно не пострадал.

Сообщается также, что на место была вызвана скорая помощь, но госпитализация пострадавших не потребовалась.

Обеим командам было выделено по 15 тыс. билетов на финал, который пройдет на стадионе «Сан-Мамес», вмещающем около 53 тыс зрителей. Тем не менее, сообщается, что тысячи болельщиков приобретут билеты в других секторах стадиона, а многие прилетят в город вообще без билетов.

Ранее в Париже произошли беспорядки после полуфинала Лиги Чемпионов по футболу, в котором местный «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» и вышел в финал.